Califican como ‘abrupto’ y ‘homicidio’ vuelta a clases

CIUDAD DE MÉXICO.- Asociaciones de maestros, estudiantes, padres de familia y representantes de escuelas privadas calificaron como “abrupto”, “arrebatado” y hasta como un “homicidio” el regreso a las escuelas para el 7 de junio como ayer lo anunciaron autoridades capitalinas.

En una conferencia de prensa virtual, integrantes del Movimiento Unidos por la Educación Particular (MUEP) solicitaron al Gobierno de la Ciudad de México esperar al inicio del próximo ciclo escolar en agosto para así evitar decisiones precipitadas y llegar a efectivos consensos con la comunidad escolar al afirmar que, al momento, la comunicación no ha sido idónea.

Carlos Aguirre, director general de Alianza de Maestros A.C. indicó que las escuelas particulares están en la disposición de buscar un regreso a las aulas adecuado, pero esto, remarcó, debe realizarse cuidando la salud de maestros, alumnos y de la comunidad escolar en general, incluyendo padres de familia.

“Se nos hace un poco arrebatado por no decir otra palabra, que ya se quiera pensar en un próximo regreso a clases presencial. Preferimos que sea a través del nuevo ciclo en donde de manera organizada, preparada y generando todas las condiciones podamos tener el mejor regreso a clases seguro, insisto, para la salud de millones de alumnos, de miles de maestros y obviamente para seguridad de muchas familias”, solicitó.

María Luisa Flores Del Valle, de la Alianza para la Educación Superior (ALPES), refirió que la apertura de escuelas se anunció aún en semáforo amarillo para la Ciudad de México y se requiere una mayor organización, además de que reprochó que no hubo consulta con los colegios.

“Lo vemos muy abrupto, lo vemos muy a bote pronto, hablando y tomando decisiones que no se consensaron quizá, que no se han tomado en cuenta con todos los protocolos que deben hacerse”, refirió Flores del Valle.

Además, la directora general de la Alianza para la Educación Superior (ALPES) informó que debido a la mala organización y comunicación con autoridades cerca del 38 por ciento de colegios a nivel nacional no pudieron acceder a la vacunación contra Covid-19 para su personal.

“Esta situación ha sido muy abrupta, creemos que toda esta parte de la vacunación mal organizada precisamente fue pues una parte política, eso es lo que consideramos porque no hubo un orden”, expuso.

“Los estados, si bien son autónomos en la parte de educación, la comunicación que se tenía o se debió haber tenido con la Secretaría de Educación Pública, de toda la parte federal, ellos sí fueron parte. De manera local (fueron) los organizadores de la logística de esta vacunación. Consideramos que hay prácticamente ahorita un porcentaje grande. Quizá yo me atrevería a decir que un 38 por ciento que no se ha vacunado porque incluso hubo escuelas que no tuvieron esa comunicación y no fueron enterados de esta vacunación, hasta el final, y estaban cerrados ya los censos. Entonces sí es preocupante”, señaló.

Luis Arturo Solís, vicepresidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) -asociación que dijo representa a 694 escuelas tanto públicas como privadas-, opinó que la apertura tiene tintes políticos, al considerar que es apresurada y también se sumó al llamado de esperar, lo que hizo extensivo para el resto de entidades del País.

“Pareciese que la estrategia de vacunación en la Ciudad de México es un movimiento de carácter político-electoral más que poner en el centro de la discusión y en el centro de la atención el bien superior de la infancia, de la niñez, de la juventud, de la adolescencia”, expuso.

“Se me hace una situación demasiado arrebatada, que estando a tres semanas de terminar el ciclo escolar el Presidente de la República y la Jefa de Gobierno digan ‘vamos a mandar a traer a todos a que regresen a clases presenciales’. Yo sí quiero ser muy enfático: para la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, como en otros estados de la República, tienen un gran reto.

“El reto es que las instalaciones -y hago énfasis- las instalaciones de las escuelas públicas estén en condiciones porque la escuela particular sí está en condiciones, y durante la pandemia ha invertido para poder seguir manteniendo su calidad y excelencia educativa. Pero, en el caso de la escuela pública muchas de éstas durante estos 14 meses de pandemia quedaron en total abandono”, agregó.

Señaló que en el Estado de México más del 40 por ciento fueron vandalizadas, saqueadas, además de que se dejó de pagar servicios como la luz, a lo que sumó que carecen de baños dignos y agua potable.

“Y que a los padres de familia no sólo se nos esté llamando para hacer limpiezas y faenas de las escuelas, no. Que se nos llame a participar en los Consejos de Participación Escolar () podemos y debemos de participar en los consejos en la toma de decisiones”, insistió.

Asimismo, Graciela Meza Díaz, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares (ANEPPI), indicó que en el nivel medio superior hay jóvenes que no están vacunados, por lo que hay inquietud entre padres de familia por ellos.

“En el nivel medio superior terminamos nuestro programa en junio, creemos que no es prudente”, apuntó.

Y denuncian estudiantes riesgo por regreso a clases

La Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR) rechazó el regreso a clases presenciales antes de que el 70 por ciento de la población esté inmunizada contra en Covid-19, y anunció una marcha de protesta el próximo lunes del Ángel a Palacio Nacional, en la Ciudad de México.

“El regreso a clases sin inmunidad colectiva es homicidio”, resumió en una manta de fondo en su conferencia de prensa.

Así criticó la determinación presidencial de que a partir del 1 de junio, de manera escalonada, regresen a las aulas los 25 millones de estudiantes mexicanos de nivel básico, aunque hasta ahora sólo se han vacunado a 24 millones 223 mil personas, 11 millones 131 de ellas con esquema completo, según el reporte oficial del miércoles.

“Es una decisión irresponsable y de alto riesgo, realmente desconocemos a ciencia cierta qué es lo que esta pensando ahora, qué locuras está ideando la 4T, pero esta es de mucho riesgo”, dijo el dirigente nacional de la FNERRR, Isaías Chanona Hernández, al rechazar la propuesta del Gobierno.

La Federación, que asegura tener 33 mil estudiantes afiliados de secundaria a universidad en todo el País, basó su desconfianza sobre el regreso a clases en la experiencia de las escuelas de Campeche, que el 19 de abril, con semáforo verde, regresaron a clases y semanas después volvieron a cerrar por los contagios registrados.

“Los datos que ha dado Hugo López-Gatell (Subsecretario de Salud) y que ha dado el mismo Presidente, Andrés Manuel López Obrador, no coinciden con la realidad, porque echaron campanas al vuelo en abril porque ya se habían cumplido con la promesa de vacunar a a los 14 millones de adultos mayores que hay en el País. Y resulta que en las estadísticas solamente han vacunado a 11 millones y luego, que como en algunos casos son dos dosis, solamente 5 millones y medio habían recibido las dosis completa”, afirmó.

En la conferencia de prensa en una restaurante de Bucareli, a la que asistieron ocho representantes, denunciarán también la grave situación de las escuelas mexicanas.

“Cuatro de cada diez no tienen agua potable, dos de cada diez no tienen espacio suficiente para guardar la sana distancia”, afirmó.

Chanona Hernández acusó que hasta ahora la SEP no ha precisado con qué presupuesto se comprará el gel antibacterial o los cubrebocas para el regreso a clases.

“Quién lo va a sufragar? De eso no se ha dicho nada”, indicó.

Aunque la FNERRR reconoció la gravedad de la suspensión de clases por el Covid-19 que, según el INEGI ha provocado la deserción de 8.8 millones de alumnos de todos los niveles, afirmó que es mayor el riesgo de un rebrote de la enfermedad que ha dejado más de 220 mil mexicanos muertos.

“La mayoría de los estudiantes corremos peligro de contagiarnos y de que vuelva a haber un rebrote en nuestro País. Nosotros pedimos que haya inmunidad colectiva, que el 70 o el 80 por ciento de la población sea vacunada antes de volver a las escuelas”, dijo el representante.

En la manifestación, que anunciaron para el próximo lunes, la agrupación calculó que van a participar unos tres mil estudiantes de la Ciudad de México y el Estado de México con réplicas en otros estados.

El líder de la Federación dijo que se van a tomar precauciones, pero que esta manifestación es por necesidad.

El mes pasado, la Secretaria de Salud reportó al menos 600 menores mexicanos muertos por el coronavirus, en tanto que la Federación calculó que unos 15 de sus integrantes han fallecido.