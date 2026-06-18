Cae Panamá ante Ghana con gol agónico en descuento

Jerome Opuku, de Ghana, festeja la victoria sobre Panamá en el Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

Jerome Opuku, de Ghana, festeja la victoria sobre Panamá en el Mundial, el miércoles 17 de junio de 2026 (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)

TORONTO.- Caleb Yirenkyi se convirtió en sepulturero del sueño de Panamá, que acariciaba ya su primer punto en la historia de los mundiales pero terminó permitiendo un gol en la agonía para caer el miércoles 1-0 ante Ghana.

Yirenkyi remató un centro de Brandon Thomas-Asante en el descuento, para que un encuentro rocoso que prácticamente se había diluido sin ocasiones de gol terminara con un tanto dramático y doloroso para la selección canalera.

Thomas-Asante se desmarcó por la izquierda y centró el balón al área. Yirenkyi lo empujó al fondo del arco defendido por Orlando Mosquera.

La acción desató la euforia de los ghaneses en la cancha y el graderío. En contraste, numerosos panameños lloraban en el estadio de Toronto.

“Teníamos mucha fe en que esrte partido iba a ser positivo para nosotros y ahora hay que continuar, hay dos partidos más que tenemos que competir, queremos ganar y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible”, expresó el técnico de Panamá, Thomas Christiansen.

Panamá enfrenta a Croacia el 23 de junio y a Inglaterra el 27.

En 2018, durante la única aventura mundialista que había tenido, la selección canalera no había conseguido un solo punto.

Dirigido entonces por el colombiano Hernán “Bolillo” Gómez, Panamá sucumbió por 3-0 ante Bélgica, 6-1 frente a Inglaterra y 2-1 contra Túnez.

Ghana jugó sin el centrocampista Thomas Partey, a quien se le negó la entrada a Canadá mientras espera juicio por cargos de violación en Inglaterra.

El único disparo a puerta de la primera parte se produjo a los dos minutos, cuando el delantero panameño Cecilio Waterman aprovechó un centro raso de Amir Murillo y disparó desde el centro del área hacia la portería. Ati-Zigi se lanzó a su derecha y repelió el balón con la palma de la mano.

Los centroamericanos no pudieron armar jugadas de ataque en la segunda mitad.

“La segunda parte entramos en el juego de ellos, transiciones, juego más directo, en vez de seguir con la idea que teníamos, que era control de juego, salida clara desde atrás y luego generar y sentirnos cómodos”, reconoció el danés-español Christiansen. “La verdad es que en el segundo tiempo hicimos altos, hicimos balones largos que no es nuetro fuerte y menos en las condiciones que dimos los pases”.

El resultado deja a Panamá, 35to del ranking de la FIFA, en la parte baja del Grupo L, liderado por Inglaterra, que a primera hora doblegó 4-2 a Croacia.