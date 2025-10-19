Cae Boca Juniors ante Belgrano en su primer partido tras muerte de Russo

El conjunto xeneize perdió 2-1 en La Bombonera en un emotivo duelo dedicado a su extécnico, mientras River venció 2-0 a Talleres y cortó mala racha

BUENOS AIRES.- En el primer partido después del fallecimiento de su técnico Miguel Ángel Russo, Boca Juniors cayó el sábado por 2-1 ante Belgrano y se rezagó en su grupo en el torneo Clausura del fútbol argentino.

Lucas Passerini, de penal, anotó el primer gol celeste a los 57 minutos. Leandro Paredes convirtió en su propia valla el segundo visitante a los 61. El descuento xeneize fue obra de Exequiel Zeballos a los 65.

Éste fue el primer cotejo del Xeneize desde el deceso de Russo, ocurrido el 8 de octubre. En señal de duelo, el encuentro de la semana pasada ante Barracas Central fue postergado para el lunes 27 de octubre.

Russo fue homenajeado por medio de un parche con su figura en la camiseta azul y oro usada en el encuentro del sábado. Además, el capitán Paredes y el técnico actual Claudio Ubeda lanzaron al cielo una camiseta de Boca con su nombre junto a globos azules y amarillos.

El primer tiempo fue entretenido. Los locales tuvieron más posesión y más oportunidades, aunque sin culminar en gol.

Las grandes incidencias llegaron en la segunda parte. A los 50, el zaguero xeneize Lautaro Di Lollo pisó a Passerini en el área boquense. El penal se sancionó tres minutos después a partir de la revisión VAR y se ejecutó siete después de ser cometido. El delantero celeste Passerini transformó en gol la pena máxima.

Posteriormente, Paredes rechazó en forma deficiente un balón muy cerca de la portería propia. Tan mal que fue el 2-0 a favor de los visitantes.

La reacción local llegó rápidamente con una jugada de Miguel Merentiel que pasó para Zeballos. El delantero, venido desde el banco, disparó cruzado de zurda para conseguir el descuento.

Milton Giménez cabeceó al travesaño a los 93 en la posibilidad más nítida del empate.

“Sabíamos que íbamos a sufrir. Un primer tiempo durísimo. En el segundo desplegamos lo que podíamos hacer”, dijo Thiago Cardozo, portero celeste.

Boca Juniors cayó al séptimo puesto en la Zona A con 17 puntos, mientras Belgrano ascendió al cuarto lugar con 18. luego de este cotejo de la decimotercera fecha.

Ubeda comentó en conferencia de prensa: “El equipo mereció otro resultado totalmente distinto al que nos llevamos”.

River deja atrás mala racha

River Plate se impuso 2-0 a Talleres en su visita al estadio Mario Kempes para cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los riverplatenses ganaron con los goles de Gonzalo Montiel a los 37 minutos y de Maximiliano Meza a los 67.

Con este resultado, River suma 21 puntos y se ubica en la quinta posición en el Grupo B.

El equipo de Marcelo Gallardo hizo un buen partido en base a defender bien y aprovechar las opciones al frente.

La visita aprovechó la ocasión más propicia que tuvo en el primer tiempo. Milton Casco pateó de larga distancia. El esférico dio en un palo. Allí Montiel tomó el rebote, disparó al arco y la pelota terminó en la red pese al esfuerzo del guardameta Guido Herrera.

A pesar del dominio claro de la T en el complemento, los millonarios encontraron el segundo tanto. El ingresado Facundo Colidio armó una gran jugada por izquierda y pasó a Meza que definió de primera.

“Hoy era muy importante ganar. Pudimos obtener los tres puntos. Tenemos que seguir mejorando que es lo más importante”, dijo Montiel, campeón mundial con Argentina en Qatar 2022.

Otros partidos

Banfield venció a domicilio a Independiente Rivadavia por 2-1. Gonzalo Ríos marcó los dos tantos verdiblancos. La diana de los azules fue obra de Santiago Muñoz a los 79.

El viernes, Lanús superó por 2-0 a Godoy Cruz y es el único líder del grupo B con 26 unidades a falta del partido de Deportivo Riestra, conjunto que se medirá con Instituto el lunes y que totaliza 24.

El mismo día Argentinos Juniors superó por 3-1 a Newell’s Old Boys. El entrenador rojinegro Cristian Fabbiani, fue echado por la directiva del club. Newell’s está penúltimo en la Zona A con 11 puntos merced a dos triunfos, cinco empates y seis derrotas.

Fabbiani escribió en su cuenta de Instagram: “me voy tranquilo porque di todo con mi gente de trabajo”.

El clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia se jugará este domingo en la cancha de los pincharratas. En tanto, el Rosario Central de Ángel Di María, único invicto del campeonato, será anfitrión de Platense.

Otros resultados: Racing 1, Aldosivi 0 (viernes).

Próximos partidos: Sarmiento-Vélez Sarsfield, San Martín (San Juan)-Independiente (domingo); Tigre-Barracas Central, Atlético Tucumán-San Lorenzo (lunes); Unión-Defensa y Justicia (martes); Huracán-Central Córdoba (SdE) (miércoles).

Posiciones: zona A: Defensa 19 puntos; Argentinos, Central Córdoba, Belgrano Racing, Estudiantes 18; Boca, Unión, Barracas, Tigre, Banfield 17 puntos; Huracán 16; Ind. Rivadavia 12; Newell’s 11; Aldosivi 9.

Zona B: Lanús 26 puntos; Riestra 24; Vélez 22; R. Central, River 21; San Lorenzo 16; Atl. Tucumán, Sarmiento, Instituto 15; San Martín, Talleres 14; Gimnasia 13; Platense 11; Godoy Cruz 10; Independiente 6.