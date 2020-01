Buscarán crear más de 20 mil empleos

CD. VICTORIA, TAM.- Aunque la dinámica de crecimiento económico se estancó durante el año anterior, en Tamaulipas se logró la creación de 20 mil nuevos empleos durante el 2019 y para este año se espera superar esa estadística, sostuvo Carlos García González.

“Cambio un poco la dinámica en materia de empleo a nivel nacional, no tuvimos el dinamismo del 2018 en el 2019, estamos esperando las cifras en estos días para ver si logramos cerrar con más de 20 mil empleos”, dijo.

El Secretario de Desarrollo Económico en Tamaulipas sostuvo lo anterior luego de señalar que para el año que recientemente inicia se espera la recuperación en este indicador a nivel estatal.

La meta que nos estamos poniendo ahora es la de 20 mil empleos, nos gustaría que fuera un poco más pero tenemos que ser realistas, y tomar en cuenta el cómo está el crecimiento económico en el país.

Creo que a nivel Nacional entidades que venían generando 20 a 30 mil empleos, la verdad, con el crecimiento que está en cero el 2019 no se lograron los números que teníamos, este año no me quiero adelantar seguimos empujando fuerte para seguir atrayendo inversiones y generando nuevos empleos esa es la dinámica, agregó.

En este sentido, señaló que para este año se continuará trabajando en el impulso de grandes proyectos, dentro de los cuales destacan inversiones relacionadas con la instalación y operación de campos eólicos.

La generación de energía eléctrica limpia es uno de los proyectos en los cuales no se ha dejado de trabajar y para el arranque de este año, prácticamente se tienen aterrizado dos nuevos parques que estarían funcionando uno en Reynosa y el otro en Matamoros, señaló.

“Existen otros proyectos de este mismo tipo que están planificados para arrancar en otros municipios del estado y ello forma parte de los proyectos de inversión que se tiene. Para desarrollar en Tamaulipas, en presente año”, indicó.