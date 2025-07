Bryce Harper a Rob Manfred: ‘puedes largarte’ si vienes a hablar de tope salarial

CHICAGO.- El comisionado del béisbol Rob Manfred y el astro de los Filis Bryce Harper tuvieron un intercambio subido de tono durante una sesión de preguntas y respuestas entre el ejecutivo y el equipo, según una persona con conocimiento directo de la conversación.

La persona habló el lunes con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación. Nick Castellanos, compañero de Harper en Filadelfia, previamente confirmó algunos detalles de la reunión en entrevistas con The Bandwagon y ESPN.

Previo al juego de Filadelfia como visitantes ante los Medias Blancas de Chicago, Harper no refutó la descripción sobre su confrontación con Manfred.

“No entraré en los detalles de lo que sucedió o cómo me sentí o cualquier otra cosa por el estilo”, dijo Harper. “No creo que sea bueno para nadie que eso suceda. Así que, para mí, nada más trato de preocuparme por el béisbol, trato de preocuparme por todo aquí”.

Manfred se reunió con jugadores de los Filis y Medias Rojas durante su serie la semana pasada en Filadelfia. La sesión con los Filis duró más de una hora.

Manfred habló con el equipo de la Liga Nacional sobre el panorama mediático y la colaborar para hacer crecer el deporte, según la persona con conocimiento de la conversación. En algún momento, Harper le dijo a Manfred que si estaba allí para hablar sobre un tope salarial, ‘ya puedes largarte (improperio) del vestuario”.

El acuerdo colectivo de béisbol expira el 1 de diciembre de 2026, y algunos jugadores están preocupados por un posible impulso de la gerencia para establecer un tope salarial. Harper ha ganado dos veces el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y es una de los peloteros más emblemáticos de las mayores, lo que hace que su confrontación con Manfred sea más notable.

“Obviamente, no quiero que eso suceda en esas reuniones”, dijo Harper. “No quiero que esas cosas trasciendan. Creo que cuando tenemos reuniones con el comisionado o cualquier otra persona que venga a nuestro camerino, son buenas reuniones para tener”.

Manfred y algunos propietarios han citado la disparidad en las nóminas como uno de los mayores problemas del béisbol. Al mismo tiempo, MLB procura abordar una disminución de ingresos de las redes deportivas regionales. A diferencia de la NFL, la NBA y la NHL, el béisbol nunca ha tenido un tope salarial porque sus jugadores se oponen firmemente a uno.