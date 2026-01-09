Brindan Ángeles Verdes atención a 2,486 turistas en Tamaulipas

Los servicios en vacaciones de invierno incluyeron asistencia mecánica, orientación turística, apoyo en emergencias, entre otros más

Las rutas de mayor afluencia en la entidad son la Victoria-Monterrey, Reynosa-Monterrey, Tampico-Ciudad Victoria y las conexiones hacia la frontera y la costa. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- Durante el periodo vacacional de invierno, la Corporación Ángeles Verdes brindó asistencia gratuita a 2,486 turistas en las carreteras de Tamaulipas, ofreciendo apoyo mecánico, orientación turística y auxilio en emergencias.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que gracias a su presencia, miles de viajeros disfrutaron de un traslado seguro por el estado.

Durante el periodo vacacional comprendido del 18 de diciembre de 2025 al 5 de enero de 2026, los Ángeles Verdes, dependientes de la Secretaría de Turismo (Sectur), desplegaron un importante operativo para garantizar la seguridad y asistencia de los viajeros por carreteras.

En este lapso, la corporación brindó en Tamaulipas un total de 631 servicios de auxilio carretero, que incluyeron asistencia mecánica básica, orientación turística, apoyo en emergencias y otras intervenciones necesarias para facilitar los desplazamientos de los turistas nacionales e internacionales.

Derivado de estos esfuerzos, se atendieron directamente a 2,486 turistas, proporcionándoles soluciones oportunas que permitieron continuar sus viajes de manera segura y sin mayores contratiempos.

Los servicios más comunes incluyeron reparaciones menores, suministro de información vial y apoyo en situaciones de averías.

Adicionalmente, las patrullas de Ángeles Verdes recorrieron un total de 69,835 kilómetros en las principales rutas carreteras del estado, manteniendo una presencia constante para detectar y responder a las necesidades de los conductores.

Por otro lado, se recibieron 151 llamadas al número gratuito de atención 078, a través de las cuales se coordinaron asistencias telefónicas, orientaciones y derivaciones a servicios en carretera.

En cuanto a incidentes de mayor gravedad, la corporación intervino en la atención de 7 accidentes viales, colaborando con autoridades como la Guardia Nacional, Guardia Estatal y servicios de emergencia para brindar apoyo inmediato a los involucrados y contribuir a la mitigación de riesgos.

