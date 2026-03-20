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Brilla Luka Doncic con 60 puntos y lidera triunfo de Lakers sobre Heat

LeBron James logra triple-doble histórico mientras equipo angelino extiende a ocho su racha de victorias

El alero de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James (23), intenta un pase mientras el pívot del Heat de Miami, Bam Adebayo (derecha), busca el balón durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el jueves 19 de marzo de 2026, en Miami. (Foto AP/Lynne Sladky)
AP

MIAMI.- Luka Doncic anotó 60 puntos, LeBron James logró un triple-doble en una noche en la que igualó el récord de la NBA de partidos disputados, y los Lakers de Los Ángeles ampliaron el jueves por la noche a ocho su mejor racha de victorias de la temporada con un triunfo 134-126 sobre el Heat de Miami.

Esa cifra igualó la segunda mayor cantidad de puntos que Doncic ha anotado en un partido, solo por detrás de una noche de 73 puntos contra Atlanta en 2024, y empató con una actuación de 60 puntos ante Nueva York en 2022. Doncic también rompió el récord de anotación de un rival contra el Heat, al superar los 58 puntos que logró James Harden con Houston el 28 de febrero de 2019.

Doncic —líder anotador de la NBA— ha anotado ahora al menos 30 puntos en ocho partidos consecutivos, y llegó a 50 por segunda vez en sus últimos cinco encuentros. James terminó con 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, y Austin Reaves aportó 18 para los Lakers.

Bam Adebayo sumó 28 puntos para Miami, que ha perdido dos seguidos. Tyler Herro anotó 21 puntos y Norman Powell tuvo 20 para el Heat, que llegó a liderar por hasta 15 en los primeros compases.

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