Recibe Irán a su selección femenina tras solicitudes de asilo en Australia

Algunas jugadoras permanecen en el extranjero mientras otras regresan en medio de contexto político sensible

ARCHIVO - Las jugadoras de Irán posan para una foto de equipo antes del juego de fútbol de la Copa Asiática Femenina entre Irán y Filipinas en Robina, Australia, el domingo 8 de marzo de 2026. (Dave Hunt/AAPImage vía AP, Archivo)

ARCHIVO - Las jugadoras de Irán posan para una foto de equipo antes del juego de fútbol de la Copa Asiática Femenina entre Irán y Filipinas en Robina, Australia, el domingo 8 de marzo de 2026. (Dave Hunt/AAPImage vía AP, Archivo)

TEHERÁN, Irán.- Integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán fueron recibidas con una “ceremonia de bienvenida” a su regreso a la República Islámica, después de que varias de las jugadoras solicitaran asilo en Australia.

“Antes que nada, estamos muy felices de estar en Irán, porque Irán es nuestra patria”, señaló la mediocampista Fatemeh Shaban.

Personas entre la multitud ondeaban banderas, mientras algunas de las jugadoras sostenían ramos de flores y firmaban lo que parecían ser mini balones de fútbol. Medios iraníes informaron que el equipo regresó el miércoles.

“No esperaba que viniera tanta gente a recibirnos, y estoy feliz de ser hija de Irán”, señaló Shaban en declaraciones traducidas.

Dos jugadoras iraníes, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanisadeh, optaron por permanecer en Australia y han estado entrenando con el club Brisbane Roar.

Otras que inicialmente solicitaron asilo después de que el equipo quedara eliminado de la Copa Asiática Femenina más tarde cambiaron de opinión y dijeron que regresarían a Irán.

La selección de Irán llegó a Australia para el torneo poco antes de que comenzara la guerra de Irán el 28 de febrero. El equipo atrajo inicialmente la atención mundial después de que algunas jugadoras guardaran silencio durante el himno nacional de Irán antes de su primer partido en la Copa Asiática. Algunos comentaristas interpretaron el silencio como un acto de resistencia o protesta, y otros como una muestra de duelo.

Las jugadoras no revelaron públicamente sus posturas ni explicaron sus acciones, y cantaron el himno antes de sus dos siguientes partidos.

El primer vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, desestimó la semana pasada las sugerencias de que las mujeres no estarían seguras si regresaban a casa, al señalar que el país “recibe a sus hijos con los brazos abiertos y el gobierno garantiza su seguridad”.