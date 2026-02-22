Bridgeman toma amplia ventaja rumbo a ronda final del Genesis Invitational

El joven golfista firmó tarjeta de 64 golpes y lidera con seis impactos sobre Rory McIlroy, acercándose a su primer título del PGA Tour y a un récord histórico del torneo

Jacob Bridgeman en el hoyo cuatro durante la tercera ronda del Genesis Invitational en el Riviera Country Club, Saturday, en Los Ángeles el sábado 21 de febrero del 2026. (AP Foto/Caroline Brehman )

LOS ÁNGELES.- Jacob Bridgeman comenzó de manera agresiva la ronda del sábado en el campo Riviera y no aflojó sino hasta firmar la mejor tarjeta del día, de 64 golpes o siete bajo par, con lo cual tomó una ventaja de seis impactos sobre Rory McIlroy en el Genesis Invitational.

Bridgeman busca su primer título de la Gira de la PGA y, considerando el clima espléndido que se espera, tendrá la oportunidad de romper el récord más antiguo de 72 hoyos que esté vigente en el circuito.

Está en un acumulado de 19 bajo par con 194 golpes. Lanny Wadkins ganó con 264, 20 bajo par, en 1985.

El golfista de 26 años se vio como un jugador experimentado. Abrió con dos birdies en tres hoyos, pero lo mejor aún estaba por venir.

Bridgeman tenía una ventaja de dos golpes al llegar a los últimos nueve hoyos cuando encadenó birdie-eagle-birdie con lo que estiró su ventaja a seis impactos.

A partir de ahí, la única duda era quién lo acompañaría en el emparejamiento final.

McIlroy fue cauto en los greens, rápidos y con baches a última hora de la tarde, y cerró su ronda de 69 con siete pares consecutivos.

“Me mantuve ahí”, indicó McIlroy. “Ojalá estuviera un par de golpes más cerca del liderato. Parece que estaré en el grupo final. Con suerte, mañana le meteré un poco de presión a Jacob. Me he dado una oportunidad, y eso es todo lo que puedo pedir”.

McIlroy es uno de los nueve golfistas del PGA que han ganado llegando a la ronda final con una desventaja de seis golpes. Remontó para vencer a Scottie Scheffler en el Campeonato del Tour en 2023 y ganar la FedEx Cup.

Bridgeman ya tiene su lugar asegurado en el Masters por haber llegado al Tour Championship el año pasado. En dos ocasiones estuvo muy cerca el año pasado y volvió a estar en la pelea en Pebble Beach la semana pasada