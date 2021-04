Bravos de Nuevo Laredo tienen prueba de fuego

NUEVO LAREDO, TAM.- Los Bravos de Nuevo Laredo se preparan con miras a visitar este próximo Sábado 17 de Abril al Irritilas FC, equipo de la ciudad de San Pedro, Coahuila.

Luego de vencer de último minuto a FCD, los comandados por Luis Ángel García visitarán a un Irritilas dolido, esto luego de caer la jornada anterior ante Bucaneros 2 goles a 1.

Hablamos con Gustavo Aguilar en donde nos habló acerca del partido anterior y el próximo compromiso de este Sábado ante Irritilas.

“Se vio un equipo unido que prácticamente no dejó de luchar hasta el último minuto, esto nos traerá confianza porque empieza la 3ra vuelta en dónde es importante sumar puntos y más como local. Viendo los juegos anteriores donde se perdió no hay tanto de que preocuparnos porque el equipo jugó bien, sin embargo, no se dio el resultado, estamos trabajando con toda la humildad y compromiso para lograr ganar de visita y seguir en la parte alta de la tabla, para después, concentrarnos en la liguilla si Dios quiere”, dijo.

La última ocasión en la que se enfrentaron Bravos e Irritilas, fue en el pasado mes de febrero en donde los de San Pedro se llevaron la victoria por marcador de 2-1 en el estadio de la Unidad Deportiva Benito Juárez. Con dos victorias en la serie para los de Coahuila, los de Nuevo Laredo tendrán que visitar el estadio Quinta Ximena para cerrar su único partido de gira en la tercera vuelta.

El 2do y 3er lugar de la tabla se verán las caras nuevamente este sábado 17 en puntos de las 16:00 horas, todos los pormenores del encuentro lo podrán seguir a través de de las redes oficiales del club Bravos.