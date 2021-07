Brasil sufre para vencer a Chile y avanza a Semifinales de Copa América

RÍO DE JANEIRO.- La selección de Brasil se clasificó a las semifinales de la Copa América 2021 al vencer 1-0 a una combativa Chile este viernes en Rio de Janeiro y chocará con Perú por un cupo a la gran final en el Maracaná.

Recién ingresado a la cancha, el mediocampista Lucas Paquetá le dio la victoria a la ‘Seleçao’ con un tanto, en el minuto 47 en el que se asoció con Neymar y fulminó al capitán chileno Claudio Bravo.

La anotación fue un premio a la efectividad de los anfitriones en el estadio Olímpico Nilton Santos, donde volvieron a dejar una imagen gris, aunque completaron doce juegos sin perder (once triunfos, un empate).

Los chilenos no consiguieron igualar pese a que Gabriel Jesús fue expulsado en el minuto 48 por una durísima patada sobre el lateral Eugenio Mena.

Ya en la parte complementaria, Edu Vargas había marcado el tanto del empate para los andinos, sin embargo, el gol no subió al marcador tras la revisión en el VAR por un fuera de juego de Erick Pulgar, que fue quien asistió al goleador

Brasil se citará el lunes en Rio con Perú, rviviendo la final de la edición 2019 del torneo de selecciones más antiguo del mundo que ganaron los brasileños.

Los incas vencieron en penales a Paraguay (4-3) más temprano en Goiania.