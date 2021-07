Billie Eilish se identifica con caricatura racista

CIUDAD DE MÉXICO.- Billie Eilish ha provocado controversia entre sus fans por decir que se identifica con Cindy McPhearson de la caricatura de The Boondocks, un personaje destinado a satirizar a las chicas blancas de los suburbios que se apropian de la cultura negra, a tan sólo tres semanas después de que tuvo que disculparse por usar un insulto racial.

“Creo que la honestidad de mi personaje favorito sería Cindy de The Boondocks”, dijo en una entrevista con Montreality, un clip que se publicó recientemente en Twitter.

“Eso es propio de mí, si hiciera todas las cosas que pensaba hacer ”.

Eilish elogió la actitud mandona de Cindy y mencionó en varias ocasiones cuánto amaba que Cindy siempre se enfrentara a sus amigos.

Pero el personaje está destinado a retratar a una niña blanca de los suburbios y que tiene muchos intereses estereotípicamente negros, mientras que en última instancia, ignora los problemas raciales.

Poco después de que el clip se volviera viral, la gente comenzó a llamar a Eilish, de 19 años, racista..

“Ese personaje fue colocado literalmente en The Boondocks para satirizar a las chicas blancas que construyen toda su personalidad a partir de la cultura hip-hop.

Otros de sus fans salieron en su defensa, asegurando el personaje de ficción está basado en estereotipos negros de los que los negros pueden reírse.

“Todo el personaje de Cindy pretende ser negro, por lo que el hecho de que se relacione con ella es un poco preocupante”.

Pero otro tuit escribió que “en realidad es gracioso que se sienta conectada con Cindy porque son iguales”.

“Cindy es una chica blanca de los suburbios sin conexión con la cultura negra, pero que todavía se pone descarada sin motivo alguno, y esa es la propia Billie”.

oh this bitch is just nasty pic.twitter.com/c1pDTCYjQg

— ushbucks (@knotIess) July 7, 2021