Bill Clinton dice que “no hizo nada malo” con Epstein

El expresidente estadounidense les dijo el viernes a legisladores que no vio indicios de los abusos sexuales que éste cometió

ARCHIVO - El expresidente Bill Clinton habla en el Departamento del Tesoro durante un evento con motivo del aniversario del Fondo para Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario, el 21 de noviembre de 2024, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin, Archivo)

WASHINGTON (AP) — El expresidente estadounidense Bill Clinton les dijo el viernes a legisladores que “no hizo nada malo” en su relación con Jeffrey Epstein y que no vio indicios de los abusos sexuales que éste cometió, mientras enfrentaba un interrogatorio de horas sobre sus vínculos de hace más de dos décadas con el desacreditado financiero.

“No vi nada y no hice nada malo”, manifestó el exmandatario demócrata en una declaración inicial que compartió en redes sociales al principio de la sesión.

La declaración a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, representa la primera vez que se obliga a un expresidente a testificar ante el Congreso. Ocurrió un día después de que la esposa de Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, compareciera ante legisladores para efectuar su propia declaración.

Bill Clinton tampoco ha sido acusado de haber cometido irregularidades. Aun así, los legisladores lidian con la cuestión sobre cuál es la imagen internacional de la rendición de cuentas en Estados Unidos, en un momento en que hombres de todo el mundo han sido destituidos de sus altos cargos por mantener sus vínculos con Epstein después de que éste se declarara culpable en 2008 de cargos estatales en Florida por solicitar prostitución a una menor de edad.

“Hombres —y mujeres, por cierto— de gran poder y gran riqueza de diversas partes del mundo han podido salirse con la suya con muchos crímenes atroces y no han rendido cuentas, y ni siquiera han tenido que responder preguntas”, declaró el representante republicano James Comer, presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, antes de que comenzara la declaración de Bill Clinton.

Hillary Clinton les dijo a los legisladores el jueves que no estaba enterada de cómo Epstein había abusado sexualmente de niñas menores de edad, y que no recordaba siquiera haberlo conocido. Pero Bill Clinton tendrá que responder preguntas sobre una relación bien documentada con Epstein y con su exnovia Ghislaine Maxwell, aunque haya sido a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000.

En su declaración inicial, Bill Clinton señaló que probablemente a menudo le diría a la comisión que no recordaba los detalles específicos de hechos ocurridos hace más de 20 años. Pero también manifestó certeza de que no había presenciado señales de los abusos cometidos por Epstein.

Durante un receso tras dos horas de preguntas, legisladores demócratas dijeron que Bill Clinton había intentado responder cada pregunta y que no había invocado su derecho de la Quinta Enmienda a no autoincriminarse.

Aun así, los republicanos disfrutaban la oportunidad de examinar al expresidente demócrata en una sesión bajo juramento.

“Nadie está acusando a nadie de haber cometido irregularidades, pero creo que el pueblo estadounidense tiene muchas preguntas”, comentó Comer.

Los republicanos por fin tienen la oportunidad de interrogar a Bill Clinton

Los republicanos han querido interrogar a Bill Clinton sobre Epstein desde hace años, especialmente a medida que surgieron teorías conspirativas tras el suicidio de Epstein en 2019 en una celda de una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos de tráfico sexual.

Esas exhortaciones alcanzaron un punto álgido a finales del año pasado, cuando varias fotos del expresidente aparecieron en la primera publicación del Departamento de Justicia de archivos del caso sobre Epstein y Maxwell, una socialité británica que fue declarada culpable de tráfico sexual en diciembre de 2021, pero sostiene que es inocente. Bill Clinton fue fotografiado en un avión sentado junto a una mujer, cuyo rostro está censurado, con el brazo alrededor de ella. Otra foto mostraba a Clinton y Maxwell en una piscina con otra persona cuyo rostro estaba censurado.

Epstein también visitó la Casa Blanca varias veces durante la presidencia de Clinton, y más tarde ambos realizaron varios viajes internacionales juntos por la labor humanitaria que realizaban. Comer alegó que el comité ha reunido pruebas de que Epstein visitó la Casa Blanca 17 veces y que Bill Clinton voló en el avión de Epstein 27 veces.

Legisladores demócratas dijeron que también le plantearon preguntas difíciles a Bill Clinton sobre su relación con Epstein y Maxwell.

“Sólo estamos aquí porque él lo ocultó de todos tan bien durante tanto tiempo”, expresó Bill Clinton en su declaración inicial. “Y para cuando salió a la luz con su declaración de culpabilidad en 2008, yo ya hacía mucho que había dejado de relacionarme con él”.

Comer se comprometió a interrogar exhaustivamente al expresidente, y señaló que Hillary Clinton había delegado repetidamente las preguntas sobre Epstein a su esposo.

Bill Clinton arremetió contra Comer por convocar a su esposa ante la comisión, diciéndole que “incluirla simplemente no estuvo bien”.

La comisión trabaja para publicar rápidamente una transcripción y una grabación en video de la declaración de ella.

¿Se ha establecido un precedente?

Los demócratas, que han respaldado el impulso para que Bill Clinton proporcione respuestas, sostienen que esto establece un precedente que también debería aplicarse al presidente Donald Trump, un republicano que tuvo su propia relación con Epstein.

“Creo que el presidente Trump tiene que dar la cara, presentarse ante esta comisión y responder las preguntas, y dejar de decir que esta investigación es un engaño”, manifestó el representante Robert Garcia, el principal demócrata de la comisión.

Comer rechazó esa idea, y señaló que Trump ha respondido preguntas de la prensa sobre Epstein.

Trump manifestó pesar el viernes por el hecho de que Bill Clinton se viera obligado a testificar. “Me cae bien Bill Clinton, y no me gusta verlo obligado a declarar”, les dijo a los reporteros mientras salía de la Casa Blanca rumbo a Corpus Christi, Texas.

Los demócratas también piden la renuncia del secretario de Comercio de Trump, Howard Lutnick. Él fue vecino de Epstein durante mucho tiempo en la ciudad de Nueva York, pero dijo en un podcast que rompió lazos con Epstein tras un recorrido de la casa de Epstein en 2005 que fue perturbador para Lutnick y su esposa.

La divulgación de los archivos del caso mostró que Lutnick en realidad tuvo dos encuentros con Epstein años después. Asistió a un evento en 2011 en la casa de Epstein, y en 2012 su familia almorzó con Epstein en su isla privada.

“Debería ser retirado del cargo y, como mínimo, debería comparecer ante la comisión”, declaró Garcia sobre Lutnick.

La representante republicana Nancy Mace interrogó a Hillary Clinton sobre la relación de Lutnick con Epstein durante la declaración del jueves. El viernes por la mañana, Mace se sumó a las exhortaciones para que el secretario de Comercio comparezca ante la comisión.

“Creo que tendremos los votos para convocarlo”, manifestó el representante demócrata Ro Khanna.