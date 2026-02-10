Beneficia IMVISU a más de 150 viviendas con el programa de Mejoramiento Urbano

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), continúa impulsando acciones para el mejoramiento de la imagen urbana y el fortalecimiento de las viviendas, informó el director del organismo, Carlos Montiel Saeb.

El funcionario dio a conocer que el IMVISU trabaja en coordinación con la Fundación Corazón Urbano, con la cual se encuentra en proceso la firma de una cuarta etapa de contrato, mediante el cual la fundación aporta la mano de obra, la pintura y los materiales necesarios para la rehabilitación de fachadas, mientras que el instituto se encarga del registro de los beneficiarios, la medición de las viviendas y la elaboración de los presupuestos.

“Vamos por la firma de una cuarta etapa de contrato con la Fundación Corazón Urbano, donde ellos nos apoyan con la mano de obra y la pintura, y nosotros nos encargamos de registrar a las familias, medir las viviendas y elaborar el presupuesto, todo con el objetivo de seguir mejorando la imagen urbana de nuestra ciudad”, señaló Carlos Montiel Saeb.

Montiel Saeb detalló que el costo del programa es accesible para las familias, con una tarifa de 50 pesos por metro cuadrado, que incluye todos los materiales, y opciones de hasta 75 pesos por metro cuadrado dependiendo de la paleta de colores seleccionada.

Además, destacó que no es necesario realizar el pago en una sola exhibición, ya que los beneficiarios pueden ir ahorrando y posteriormente efectuar el depósito bancario para dar inicio a los trabajos de pintura.

Gracias a este esquema, el programa ha logrado intervenir más de 30 mil metros cuadrados en distintos sectores de la ciudad, beneficiando a más de 150 viviendas, contribuyendo de manera directa a mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de las familias neolaredenses.

El director del IMVISU subrayó que estas acciones responden a la instrucción de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal de seguir impulsando el mejoramiento de la imagen urbana de Nuevo Laredo, a través de programas que apoyen a las familias y transformen positivamente los espacios habitacionales.

Las personas interesadas en acceder a este beneficio, pueden solicitar información en las oficinas ubicadas en el Héroe de Nacataz 2621, Sector Centro o marcar al teléfono 867-711-3503.