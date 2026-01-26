Barry anota su cuarto gol en cinco partidos y rescata empate para Everton

James Justin (izquierda), del Leeds United, celebra tras anotar un gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier entre el Everton y el Leeds United en Liverpool, Inglaterra, el lunes 26 de enero de 2026. (Peter Byrne/PA vía AP)

LIVERPOOL, Inglaterra (AP) — El delantero francés Thierno Barry anotó el lunes su cuarto gol en cinco partidos para darle a Everton un empate 1-1 en casa contra Leeds.

Leeds fue dominante en la primera mitad y tomó la delantera a los 28 minutos, cuando James Justin marcó cerca del segundo palo tras un centro raso de Anton Stach.

Dominic Calvert-Lewin casi duplicó la ventaja de Leeds tres minutos después, pero remeció el poste desde cuatro metros. La superioridad temprana de Leeds quedó reflejada por acumular 10 remates en el primer tiempo, más que en cualquier partido de liga desde septiembre de 2021.

Sin embargo, el entrenador de Everton David Moyes pasó a una defensa de tres para la segunda mitad y su equipo se recuperó.

Karl Darlow, el arquero Leedes, evitó que el empate llegara más temprano por cuenta de Barry. Iliman Ndiaye, de vuelta en el equipo después de ganar la Copa Africana de Naciones con Senegal, también estuvo cerca para Everton.

Barry logró finalmente consiguió igualar el marcador a 14 minutos del final. El delantero se adelantó a un defensor de Leeds para empujar un centro del también senegalés Idrissa Gueye.

Aun así, el empate fue un golpe para las esperanzas europeas de Everton. Una victoria lo habría llevado al séptimo lugar, pero se mantuvo en el décimo, uno de cuatro equipos con 33 puntos.

Leeds suma 26 puntos, seis por encima de la zona de descenso de la Liga Premier y dos puntos detrás de los clubes que están por encima, Tottenham y Crystal Palace.