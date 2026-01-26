Girona empata 1-1 con Getafe

El Dólar
MADRID (AP) — Victor Reis anotó con un cabezazo en el tiempo de descuento para darle al Girona un empate 1-1 en casa contra el Getafe y extender su racha invicta a cuatro partidos en la liga española.

Girona era uno de los equipos en mejor forma de La Liga al llegar al partido en el Estadio Municipal de Montilivi, pero se quedó atrás después de 59 minutos cuando Luis Vázquez aprovechó un buen centro de Juan Antonio Iglesias Sánchez.

Sin embargo, Reis se lanzó a un centro de Álex Moreno en el último suspiro del juego para llevar al equipo local al décimo lugar con 25 puntos.

El gol tardío significó que la racha sin victorias del Getafe se extendiera a siete partidos en la liga, pero el punto lo sacó de la zona de descenso al 16º lugar, un punto por encima del Mallorca.

Solo cuatro puntos separan al Mallorca del Osasuna, que está en noveno lugar.

