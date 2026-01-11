Barcelona conquista la Supercopa de España

YEDA, Arabia Saudí (AP) — Raphinha anotó dos veces en Arabia Saudí y el Barcelona venció el domingo 3-2 al Real Madrid en la final de la Supercopa de España.

El gol de la victoria de Raphinha a los 73 minutos llegó de manera fortuita después de que se resbaló al disparar y el tiro se desvió en el defensor del Madrid Raúl Asencio, engañando al portero Thibaut Courtois.

La final del clásico presentó un final frenético en la primera mitad con tres goles en el tiempo de descuento: dos del Real Madrid y uno del Barcelona, que venció al Madrid 5-2 en la final del año pasado.

Kylian Mbappé, quien se había perdido las semifinales del mini-torneo de la Supercopa debido a un problema de rodilla, ingresó al partido al 76, pero no pudo hacer lo suficiente para ayudar al Madrid a igualar. El delantero francés se perdió la victoria del Madrid sobre el Atlético de Madrid en las semifinales el jueves, pero luego viajó de España a Arabia Saudí para estar disponible para la final.

Robert Lewandowski también anotó para el Barcelona. Los goles del Madrid fueron anotados por Vinícius Júnior y Gonzalo García.

El club catalán abrió el marcador el domingo con Raphinha en un contragolpe a los 36 minutos. El Madrid igualó con un gol soberbio de Vinícius dos minutos en el tiempo añadido de la primera mitad, con el delantero brasileño culminando una buena carrera al dividir a un par de defensores antes de anotar desde dentro del área.

Vinícius no había anotado en 16 partidos con el Madrid, desde octubre.

Lewandowski puso al Barcelona de nuevo adelante dos minutos después del gol de Vinícius, y García igualó el partido nuevamente tres minutos después al final de la primera mitad.

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong fue expulsado en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

El Barcelona superó por 5-0 al Athletic Bilbao en las semifinales de la Supercopa, mientras que el Madrid derrotó 2-1 al Atlético de Madrid.

Nueva sede para 2027

El presidente de la federación española de fútbol, Rafael Louzán, dijo el domingo que la final de la edición del próximo año se jugará en Qatar o Kuwait porque Arabia Saudí será la sede de la Copa Asiática.

La final volverá a Arabia Saudí en 2028 y se jugará allí al menos hasta 2030.

Resultados de la liga española

Los equipos no involucrados en la Supercopa de España jugaron una ronda regular de partidos de La Liga mientras la competición doméstica alcanzaba su punto medio.

En los partidos del domingo, el Espanyol, en quinto lugar, empató 1-1 con el penúltimo Levante, mientras que el Rayo Vallecano, en la mitad de la tabla, derrotó al Mallorca 2-1 en casa.

El Barcelona lidera la liga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Madrid después de 19 jornadas.