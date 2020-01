Bárbara habla por primera vez del papá de su hija

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil últimamente ha dado mucho de qué hablar por los videos que ha compartido desde su Instagram en donde ha criticado a las mujeres que toman bebidas alcohólicas y comen tacos fritos.

En esta ocasión la actriz decidió abrir su corazón y durante una entrevista en el programa “En sus batallas” de TV Azteca contó lo dura que fue su infancia y adolescencia.

“Cuando era joven no tenía amor propio, me exponía, me tatué sin consciencia, era rebelde, tomaba, me peleaba con todos, empecé a hacer muchas cosas sola a los 15 años”

Un embarazo de alto riesgo

Fue cuando tenía 15 años, cuando Bárbara de Regil descubrió que se convertiría en mamá, la actriz contó que durante el embarazo estuvo acompañada del papá de su hija.

Pero no siempre fue así pues la protagonista de Rosario Tijeras cuenta que al final de su embarazo y a punto de parir, su pareja la abandonó y se fue con una de las supuestas amigas de la actriz.

“Todo el embarazo lo pasé con el papá de mi hija, hasta una semana antes de tenerla, justo ahí él decidió partir con una amiga mía, imagínate a esa edad, una semana antes, y luego con una amiga. Sufrí muchísimo, yo estaba pariendo y llorando de rabia”