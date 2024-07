Ballena voltea barco pesquero frente a la costa de Nueva Hampshire

NUEVA HAMPSHIRE.- Dos tripulantes de un bote pesquero se encuentran a salvo después de que una ballena saliera a la superficie por la parte inferior del navío y lo volcara frente a la costa de Nueva Hampshire, informó la Guardia Costera de Estados Unidos.

El incidente se produjo el martes cerca del parque estatal de Odiorne Point. La Guardia Costera publicó en X que había recibido una llamada de auxilio en la que le informaban que una embarcación de 7 metros (23 pies) de eslora había volcado debido a la aparición de una ballena.

There is a pissed off whale patrolling the waters of Portsmouth NH today. Head on swivel if you’re out there pic.twitter.com/xQPIHs8ZjN

— Ryan Whitney (@ryanwhitney6) July 23, 2024