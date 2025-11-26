Balean a dos miembros de la Guardia Nacional a unas cuadras de la Casa Blanca

WASHINGTON.- El director del FBI, Kash Patel, dijo el miércoles que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca seguían vivos y en estado crítico.
El gobernador de Virginia Occidental inicialmente informó que los elementos habían muerto, pero luego rectificó la declaración para decir que su oficina estaba “recibiendo informes contradictorios” sobre su condición. La oficina del gobernador no respondió de momento a preguntas sobre el ataque y la condición de los soldados.
La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, también dijo que los miembros de la Guardia Nacional que habían sido baleados estaban en estado crítico en un hospital .