Balean a dos miembros de la Guardia Nacional a unas cuadras de la Casa Blanca

Autoridades federales y locales aclararon versiones iniciales mientras continúan las investigaciones sobre el ataque

Agentes federales y tropas de la Guardia Nacional en Washington, el miércoles 26 de noviembre de 2025, tras las noticias de que dos soldados de la Guardia Nacional recibieron disparos cerca de la Casa Blanca. (AP Foto/Evan Vucci)
AP

WASHINGTON.- El director del FBI, Kash Patel, dijo el miércoles que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron baleados a pocas cuadras de la Casa Blanca seguían vivos y en estado crítico.

El gobernador de Virginia Occidental inicialmente informó que los elementos habían muerto, pero luego rectificó la declaración para decir que su oficina estaba “recibiendo informes contradictorios” sobre su condición. La oficina del gobernador no respondió de momento a preguntas sobre el ataque y la condición de los soldados.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, también dijo que los miembros de la Guardia Nacional que habían sido baleados estaban en estado crítico en un hospital .

