Abre Fiscalía mexicana investigación contra dueño de Miss Universo

La indagatoria contra Raúl Rocha Cantú incluye narcotráfico, huachicol y armas, en medio de polémicas y tensiones dentro del certamen

El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano Raúl Rocha Cantú asiste a una conferencia de prensa después del certamen de belleza en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit)

CIUDAD DE MÉXICO.- El dueño del concurso Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, es investigado por la Fiscalía General de México por presunto tráfico de drogas, armas y combustible, dijo el miércoles a The Associated Press un funcionario federal.

El proceso contra Rocha Cantú surge en medio de la controversia que se dio en la última edición del certamen y la orden de arresto que emitió la víspera un tribunal de Tailandia contra la copropietaria de la Organización Miss Universo, Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, en relación con un caso de fraude.

La Fiscalía General de la República dijo en un comunicado que desde noviembre de 2024 abrió una carpeta de investigación por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, robo de combustible —conocido localmente como huachicol— y tráfico de armas. Señaló que se están obteniendo datos fundamentales para continuar y ahondar la investigación contra una persona identificada como Raúl “R”. Un agente federal, que habló en condición de anonimato porque no está autorizado para hablar públicamente del caso, dijo a la AP que el investigado es Rocha Cantú.

La AP solicitó una reacción a la Organización Miss Universo, pero no hubo respuesta de momento.

Hace diez días, un juez federal había emitido trece órdenes de captura contra algunos de los implicados en el caso. La Fiscalía no informó la identidad de los procesados, pero detalló que entre los detenidos está una funcionaria federal.

El funcionario que habló con AP no confirmó ni descartó que el empresario mexicano esté entre las trece personas que tienen orden de captura por el caso.

Según medios locales, Rocha Cantú también se vio envuelto en el polémico caso del Casino Royale de la ciudad norteña de Monterrey, en el estado de Nuevo León, que sufrió un atentado en agosto del 2011 donde murieron 52 personas. El casino era operado por las empresas CYMSA Corporation y Entertainment Enterprises of Mexico de las que Rocha Cantú era socio.

Por el caso fue condenado en julio pasado a 135 años de prisión a Baltazar Saucedo Estrada, señalado como narcotraficante y quien fue considerado el autor intelectual del ataque al casino.

Jakrajutatip fue acusada de fraude y luego liberada bajo fianza en 2023. No se presentó como se requería en un tribunal de Bangkok el martes. Dado que no notificó al tribunal sobre su ausencia, se consideró que existía riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de Bangkok.

La copropietaria del concurso Miss Universo y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., fueron demandados por presuntamente defraudar a Raweewat Maschamadol al venderle bonos corporativos de la empresa en 2023. Este último afirma que la inversión le causó una pérdida de unos 930.362 dólares.

JKN adquirió los derechos del certamen de Miss Universo de IMG Worldwide LLC en 2022. En 2023, vendió el 50% de sus acciones de Miss Universo a Legacy Holding Group USA, que es propiedad de Rocha Cantú.

El paradero de la copropietaria de Miss Universo sigue siendo incierto. No se presentó en la 74ª competencia que se celebró en Bangkok a principios de este mes.

La última edición del certamen estuvo marcada por la polémica, incluyendo una reprimenda mordaz por parte de un organizador tailandés a Fátima Bosch de México, quien fue coronada Miss Universo 2025 el 21 de noviembre. Se informó que dos jueces se retiraron, con uno sugiriendo que había un elemento de manipulación en el concurso. Por separado, la policía tailandesa investigó acusaciones de que la publicidad del evento incluía promoción ilegal de casinos en línea.