Bajan precios en el ‘martes de mercado’

Los 'martes de mercado' son los días de mayor afluencia en los supermercados. [Iván Zertuche/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- En el ‘martes de mercado’, algunos productos redujeron sus precios y otros los mantuvieron.

Ejemplo de ello es el chile poblano, que esta semana presenta un costo 50 pesos el kilogramo cuando valía 57; el chile serrano pasó de 35 a 33 pesos el kilo, y el chile jalapeño de 40 a 34 pesos el kilo.

El limón, que costaba 42 pesos el kilo, descendió a 39.

Respecto al tomate, éste se mantuvo en 12 pesos el kilo, la papa morena bajó de 11 a 10 pesos y la papa blanca de 45 a 40 pesos el kilo.

Otros productos, como la cebolla, repitió su costo de 25 pesos el kilo, mientras que el aguacate continuó a 48 pesos el kilo.

La tapa de huevo, de 30 piezas, se ofreció desde los 78 hasta los 110 pesos, según la marca de preferencia.

La papaya y la piña continuaron en 49 y 29 pesos el kilo, respectivamente. Y, la naranja, se vendió en 28 pesos el kilogramo, siendo de mayor demanda en esta temporada.