Bajan contagios de Covid en maquiladoras

NUEVO LAREDO, TAM.- Hay una disminución de contagios del COVID-19 muy considerable, esto ha permitido que el 99 por ciento de 25 mil trabajadores se encuentran laborando.

Aunque hay que reconocer también que los estudios virtuales afectaron a una planta, CIP misma que tuvo que liquidar a sus 41 trabajadores debido a que ya no tuvo producción por falta de pedidos, comentó Luis Eduardo Martínez López, secretario general del Sindicato de la Industria Maquiladora de Nuevo Laredo, ubicado en Lago Xochimilco 5409 colonia Los Encinos.

“Estos trabajadores fueron liquidados conforme a la ley, pero por otra parte las contrataciones se mantienen de parte de empresas como APTIV, Controles Temex y Tricón que mantienen un ritmo de crecimiento que no ha decaído, ciento es que también hay personal despedido, pero son más que nada parte de los vulnerables”, aseguró el líder sindical.

Estas personas en determinado momento no continuaron con las medidas de protección, por lo tanto, se tomó la decisión de no contratarlas nuevamente puesto que no quisieron bajar de peso, cuidarse para disminuir sus enfermedades, incluso en algunas visitas no se encontraban en casa, aseguró.

Pero igualmente, este sindicato siempre estará abierto a las recontrataciones, pero siempre buscando personal que sea responsable y cumpla, agregó.

“En el personal que es liquidado, siempre habrá desconfianza, pero regularmente sucede que son liquidados, firman y cobran su liquidación, pero resulta que después de cobrar ya no están de acuerdo, cuando simplemente no deberían haber firmado que estaban de acuerdo”, comentó Martínez López.

Finalmente, dijo que los protocolos se han mantenido, diariamente se cuida al personal en su totalidad, señalando que APTIV que cuenta con aproximadamente 9 mil empleados en sus dos plantas ha disminuido sensiblemente el número de contagios.