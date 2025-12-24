Baja gas LP a niveles de 2024

Imagen de una pipa repartidora de gas LP recorre las calles de Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.- El precio del gas LP bajó esta semana a niveles no vistos desde el año 2024.

Fue en junio del año pasado cuando se vendía por debajo de los 10 pesos el litro, y esta vez se oferta en 9.89 pesos cuando costaba en 10.19, apenas la semana anterior. Es decir, tuvo una reducción de 30 centavos.

Mientras que por kilo, este combustible redujo su valor desde los 18.87 hasta los 18.32 pesos, lo que representa una reducción de 55 centavos.

Estos precios estarán vigentes del 21 al 27 de diciembre, en base a lo expuesto por la Comisión Nacional de Energía (CNE).