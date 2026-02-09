Bad Bunny lleva la historia y cultura de Puerto Rico a un revolucionario show de Super Bowl

Bad Bunny durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. (Foto AP/Lynne Sladky)

Bad Bunny durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra el domingo 8 de febrero de 2026 en Santa Clara, California. (Foto AP/Lynne Sladky)

El sol estaba bajo cuando Bad Bunny emergió en los campos de caña de azúcar de Puerto Rico durante su espectáculo de medio tiempo, rodeado de jíbaros con pavas (campesinos con sombreros de paja tradicionales), viejitos jugando dominó y un puesto de piragua (raspado de hielo), símbolos innegables de Puerto Rico.

Desde una pequeña isla caribeña con una historia colonial complicada, hacia el mundo: El artista, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, llevó la cultura puertorriqueña al Levi’s Stadium en Santa Clara, California, para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 en lo que desde un principio prometía ser un momento histórico para los latinos.

Comenzó con sus grandes éxitos de reggaetón, “Tití me preguntó” pasando a “Yo perreo sola”, mientras reaparecía en la cima de la casita de su residencia puertorriqueña, Cardi B fue invitada a su pari de marquesina, una fiesta en casa.

Luego atravesó el techo de la casita, sonó por un momento “Gasolina” de Daddy Yankee, claramente una celebración de los artistas puertorriqueños que allanaron el camino para que su trap se hiciera global.

“Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio,” se presentó ante la multitud en español. “Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 60 es porque nunca, nunca dejé de creer en mí y tú también deberías de creer en ti, vales más de lo que piensas”.

Las cuerdas de su canción “Monaco” sonaron y luego, una sorpresa: Lady Gaga emergió en una boda, cantando su parte de “Die with a Smile,” su colaboración con Bruno Mars, acompañada por una banda de salsa. Su vestido tenía un detalle de maga, la flor nacional de Puerto Rico.

Esto le dio a Benito tiempo para un cambio de vestuario, lució un traje blanco como un salsero clásico, para “Baile Inolvidable” y “NuevaYol,” con un escenario de fiesta de barrio donde brindó con Toñita, dueña de uno de los últimos clubes sociales puertorriqueños en la ciudad de Nueva York, el Caribbean Social Club de Brooklyn.

Ricky Martin, uno de los más grandes artistas de Puerto Rico, interpretó “Lo que le pasó a Hawaii,” un grito de guerra por la autonomía cultural de Puerto Rico en una era de neocolonialismo. Se sentó en una silla de plástico frente a un platanar; una escena tomada de la portada del álbum de Bad Bunny de 2025 “Debí tirar más fotos”.

Detrás de Martin, jíbaros con pavas treparon postes de luz que explotaron, simbólicos de los frecuentes apagones y la fallida red eléctrica de Puerto Rico. Esto dio paso a una emotiva interpretación de “El apagón” de 2022, en referencia al huracán María, sus secuelas y la continua ira y frustración por los persistentes y crónicos cortes de energía.

Bad Bunny sostuvo una bandera de Puerto Rico en rojo, blanco y azul celeste, reflejo del movimiento independentista puertorriqueño.

Durante unos 13 minutos, en el espectáculo de medio tiempo patrocinado por Apple Music y Roc Nation, todas las miradas en el campo, y alrededor del mundo, estaban en Benito.

Bad Bunny actuó completamente en español, ya que toda su música está grabada en ese idioma, aunque ha colaborado con artistas de habla inglesa. El único canto en inglés vino de Gaga. Eso cambió al final del set, cuando dijo, “God Bless America” (Dios bendiga a América) y luego nombró países del Caribe, Centro y Sudamérica. “Y mi patria, Puerto Rico, seguimos aquí”.

Detrás de él, una pantalla decía “The only thing more powerful than hate is love” (Lo único más poderoso que el odio es el amor) en texto en inglés, una referencia directa a uno de sus recientes discursos en los Grammy 2026.

Terminó con “DtMF” mientras salía del estadio, acompañado por músicos con güiros y panderetas.

Durante años, Bad Bunny ha sido uno de los artistas más escuchados en el planeta. Y el domingo, dejó claro que su popularidad global se traduce sin problemas al escenario más grande de Estados Unidos. Aunque no es un extraño para él. Fue un artista invitado durante el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LIV en 2020 junto a Jennifer Lopez y Shakira. En esa ocasión cantó en español junto a dos artistas cuyos éxitos bilingües ayudaron a inaugurar una era en la que la música latina llegó a las listas de popularidad en Estados Unidos y más allá en los años 2000.

Considera la actuación de medio tiempo de Bad Bunny en 2026 como la cereza en el pastel de un gran momento para el superastro global de 31 años, que hace solo diez años trabajaba en un supermercado Econo en Puerto Rico.

La semana pasada, se llevó a casa el premio al álbum del año en los Grammy 2026 por su “Debí tirar más fotos,” un álbum que une la tradición folclórica en géneros locales boricuas como la bomba, plena, salsa y música jíbara con estilos contemporáneos como el reggaetón, trap y pop. Marcó la primera vez que un álbum completamente en español ganó el premio principal.

Como la mayoría de los artistas principales del medio tiempo del Super Bowl, Bad Bunny mantuvo los detalles de su actuación en secreto de antemano, aunque muchos teorizaron que habría algún tipo de actuación política. Ha sido crítico del presidente Donald Trump en el pasado y en los Grammy el domingo pasado, dijo “ICE fuera” mientras aceptaba un premio en la gala televisada. La última gira de Bad Bunny omitió el territorio continental de Estados Unidos; en una entrevista dijo que al menos en parte tomó la decisión por temor a que sus fanáticos pudieran ser objeto de agentes de inmigración.

En una conferencia de prensa el jueves, Bad Bunny dijo a Zane Lowe y Ebro Darden de Apple Music que los espectadores podían esperar una gran fiesta — y bromeó que no necesitaban aprender español para disfrutar de su set, pero deberían aprender a bailar.

“Quiero llevar al escenario, por supuesto, mucha de mi cultura,” dijo en ese momento. “No quiero dar ningún spoiler. Va a ser divertido.”

Por supuesto, cumplió con eso, con un mensaje de esperanza y un recordatorio de la resiliencia de Puerto Rico.