Ayatola Ali Jamenei dice que a revoltosos hay que ponerlos ‘en su lugar’

Al menos 15 muertos, cientos de arrestos y temor a respuesta violenta de fuerzas de seguridad durante protestas

En esta imagen, distribuida por la web oficial de la oficina del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei interviene en una ceremonia para conmemorar la festividad chií del Eid al-Ghadir, en Teherán, Irán, el 25 de junio de 2024. (Oficina del líder supremo de Irán vía AP, archivo)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, manifestó el sábado en que “a los revoltosos hay que ponerlos en su lugar”, tras una semana de protestas que han sacudido a la República Islámica, lo que podría dar luz verde a las fuerzas de seguridad para atajar de forma agresiva las movilizaciones.

Los primeros comentarios de Jamenei, de 86 años, se producen luego que la violencia que rodea a las protestas motivadas por la débil situación económica del país ha causado la muerte al menos 15 personas, según activistas de derechos humanos. No había señales de que las movilizaciones estén calmándose, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el viernes que si Teherán “mata de forma violenta a manifestantes pacíficos”, Washington “acudirá en su rescate”.

Aunque sigue sin estar claro cómo y si Trump intervendrá, sus comentarios provocaron una respuesta inmediata y airada de funcionarios del gobierno iraní, que amenazaron con atacar a las tropas estadounidenses en Oriente Medio. Sus palabras adquieren una nueva relevancia luego que el mandatario estadounidense anunció el sábado que su ejército capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un viejo aliado de Teherán.

Las protestas se han convertido en las más grandes registradas en Irán desde 2022, cuando la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, durante su detención provocó movilizaciones a nivel nacional. Pero la nueva oleada de manifestaciones no ha sido aún tan generalizada e intensa como las que rodearon al fallecimiento de Amini, que fue arrestada por no llevar el hiyab al gusto de las autoridades.

Jamenei hace sus primeros comentarios sobre las protestas

La televisora estatal emitió las declaraciones del ayatolá ante una audiencia en Teherán, en las que trató de separar las preocupaciones que afligen a los iraníes que protestan por el colapso del rial de los “alborotadores”.

“Nosotros hablamos con los manifestantes, las autoridades deben hablar con ellos”, afirmó Jamenei. “Pero no sirve de nada hablar con los revoltosos. A los revoltosos hay que ponerlos en su lugar”.

Además, reiteró la afirmación repetida por funcionarios iraníes de que potencias extranjeras como Israel o Estados Unidos estaban fomentando las protestas, sin ofrecer prueba alguna. También culpó al “enemigo” por el colapso de la moneda iraní.

“Un grupo de personas incitadas o contratadas por el enemigo están detrás de los comerciantes y tenderos y coreando consignas contra el islam, contra Irán y contra la República Islámica”, aseveró. “Esto es lo que más importa”.

Las filas de la Guardia Revolucionaria de Irán incluyen la fuerza voluntaria Basij, cuyos miembros en motocicleta han reprimido violentamente protestas como el Movimiento Verde de 2009 y las manifestaciones de 2022. La Guardia responde únicamente a Jamenei.

Se cree que funcionarios de línea dura dentro del país han estado presionando por una respuesta más agresiva a las protestas, mientras que el presidente iraní Masoud Pezeshkian ha buscado sostener un diálogo para atender las demandas de los manifestantes.

Pero ante tales protestas a menudo se presentan represiones sangrientas. Las manifestaciones en contra del aumento en el precio de la gasolina en 2019 supuestamente registraron más de 300 muertos. La represión de las protestas de Amini de 2022, que duraron meses, causó la muerte de más de 500 personas, y se arrestó a más de 22,000 personas.

“Irán no tiene una oposición interna organizada; es probable que los manifestantes actúen espontáneamente”, señaló el Grupo Eurasia en un análisis el viernes. “Si bien las protestas podrían continuar o crecer (particularmente debido que el panorama económico de Irán sigue siendo negativo), el régimen mantiene un gran aparato de seguridad y probablemente suprimirá tal disidencia sin perder el control del país”.

Muertes durante la madrugada en las protestas

Dos muertes se registraron durante la madrugada del sábado. En Qom, donde están los principales seminarios chiíes del país, la explosión de una granada cobró la vida de un hombre, reportó el diario estatal IRAN. De acuerdo con funcionarios de seguridad citados por el periódico, el fallecido llevaba la granada para perpetrar un ataque en la ciudad, a unos 130 kilómetros (80 millas) al sur de la capital, Teherán.

Videos publicados en internet de Qom mostraban presuntos incendios en la calle durante la noche.

El segundo deceso se registró en Harsín, una ciudad a unos 370 kilómetros (230 millas) al suroeste de Teherán. Allí, según el periódico, un miembro del Basij —la fuerza voluntaria de la Guardia Revolucionaria iraní— murió en un ataque con armas de fuego y cuchillos.

Las manifestaciones han alcanzado más de 170 lugares en 25 de las 31 provincias de Irán, reportó el domingo la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. El número de muertos había llegado a 15, añadió, con más de 580 arrestos. El grupo, que se basa en una red de activistas dentro de Irán para sus informes, ha sido preciso en disturbios anteriores.

La agencia de noticias estatal IRNA informó por separado sobre lo que describió como violencia en el condado de Malekshahi en la provincia de Ilam, a unos 515 kilómetros (320 millas) al suroeste de Teherán. No ofreció detalles específicos.

Hengaw, un grupo de derechos humanos kurdo, y el grupo Derechos Humanos de Irán, con sede en Oslo, situaron en cuatro el número de muertos por hechos de violencia allí. Ambos grupos acusaron a las fuerzas de seguridad iraníes de abrir fuego contra los manifestantes.

La agencia de noticias semioficial Fars, que se cree es cercana a la Guardia Revolucionaria, alegó sin ofrecer pruebas que los manifestantes llevaban armas de fuego y granadas.

Las protestas, que tienen su origen en cuestiones económicas, han incluido consignas contra la teocracia iraní. Teherán no ha tenido mucho éxito para apuntalar su economía en los meses posteriores a su guerra de junio con Israel, durante la cual Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares en territorio iraní.

La República Islámica afirmó recientemente que ya no enriquece uranio en ninguna planta del país, en un intento de dejar en claro a Occidente que sigue abierta a posibles negociaciones acerca de su programa atómico a cambio del alivio de las sanciones. Pero estas conversaciones no han ocurrido aún, ya que Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, han advertido a Teherán que no reconstruya su programa atómico.