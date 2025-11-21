Avión de combate indio se estrella en vuelo de exhibición en el Dubai Air Show; fallece el piloto

El avión pareció perder el control y se precipitó directamente hacia el piso justo antes de estrellarse dentro del recinto del aeródromo

Los servicios de emergencias acuden al lugar donde se estrelló un avión de combate HAL Tejas de India, durante una exhibición aérea en el Dubai Air Show, en el aeropuerto internacional Al Maktoum de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el 21 de noviembre de 2025. (Dubai Media Office via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El piloto de un caza de India murió el viernes después de que el avión de combate se estrellara durante un vuelo de demostración para el público en el Dubai Air Show, dijo la Fuerza Aérea de India.

El HAL Tejas, un avión de combate utilizado por las Fuerzas Aéreas de Nueva Delhi, se estrelló alrededor de las 14:10 de la tarde después de que el piloto hubiera sobrevolado varias veces el recinto del salón aeronáutico bienal en Dubái.

El avión pareció perder el control y se precipitó directamente hacia el piso justo antes de estrellarse dentro del recinto del aeródromo.

La Fuerza Aérea de India (IAF por sus siglas en inglés) confirmó el accidente y señaló que “el piloto sufrió heridas fatales” en el siniestro.

“La IAF lamenta profundamente la pérdida de vidas y se solidariza con la familia en duelo en este momento de dolor”, señaló en un comunicado. Las autoridades indias están “constituyendo un tribunal de investigación para determinar la causa del accidente”, agregó la nota. .

Un humo negro se elevó sobre el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai World Central mientras la multitud observaba la exhibición aérea. Las sirenas de los vehículos de emergencias sonaban tras el siniestro.

El segundo aeropuerto de la ciudad-estado alberga la feria bienal Dubai Air Show, durante la que se han anunciado importantes pedidos de aviones tanto por parte de la aerolínea de larga distancia Emirates como de su filial de bajo costo FlyDubai.

La del viernes era la última jornada del evento de una semana de duración, y muchas familias habían acudido a una tribuna del aeropuerto para ver la exhibición.

“Los equipos de bomberos y de emergencias respondieron rápidamente al incidente y están gestionando la situación en el lugar”, publicó la Oficina de Prensa de Dubái, que responde a las crisis en el emirato, en X.

Se podía ver a policías y personal de emergencia en el lugar del accidente, mientras la espuma de extinción de incendios cubría parte de la carretera. Al lugar se acercó también un vehículo con placas diplomáticas y con una bandera india.

El espectáculo aéreo se reanudó aproximadamente una hora y media después del choque y los Caballeros Rusos sobrevolaron la zona mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en el lugar del accidente.

El Tejas es un avión de combate de fabricación india, construido por Hindustan Aeronautics Limited, de propiedad estatal. Se espera que el jet ligero monomotor refuerce la mermada flota de cazas de la India, a medida que China amplía su presencia militar en el sur de Asia, fortaleciendo incluso sus lazos de defensa con Pakistán, acérrimo rival de Nueva Delhi.

En septiembre, el Ministerio de Defensa de India firmó un contrato con Hindustan Aeronautics Limited, o HAL, para adquirir 97 Tejas para la fuerza aérea. Se espera que las entregas comiencen en 2027.

El gobierno indio ya había alcanzado un acuerdo con la empresa en 2021 para la compra de 83 Tejas. Las entregas, que debian haber comenzado el año pasado, se han retrasado en gran medida debido a la escasez de motores, que deben importarse desde Estados Unidos.

La Oficina de Prensa de India rechazó el jueves algunas afirmaciones en redes sociales que alegaban que un avión Tejas había sufrido una fuga de aceite durante su participación en el espectáculo aéreo. En un comunicado en X, calificó esas publicaciones de “falsas” y dijo que eran intentos de socavar la “fiabilidad técnica probada del caza con propaganda infundada”.

No estaba claro si la aeronave en cuestión era la que se estrelló el viernes.

Otro Tejas se estrelló en el estado de Rajastán, en el este de India, el año pasado, pero el piloto se eyectó de manera segura.