Avanza Nuevo Laredo con resultados históricos rumbo al Primer Informe de Gobierno de Carmen Lilia Canturosas

La alcaldesa destacó que gobernar es servir y que el trabajo de su administración se ha basado en escuchar a la ciudadanía

El informe se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre a las 12:00 del mediodía, en el Centro Cultural. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- A un día de rendir su Primer Informe de Gobierno 2024-2027, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal afirmó que Nuevo Laredo vive una etapa histórica de transformación, con avances tangibles en todos los sectores y un rumbo claro.

La alcaldesa destacó que gobernar es servir y que el trabajo de su administración se ha basado en escuchar a la ciudadanía y responder con soluciones que generan bienestar.

“Estos resultados son la prueba de que cuando gobierno y ciudadanía trabajamos juntos, transformamos la realidad de Nuevo Laredo. En mi Primer Informe de Gobierno presentaré con hechos cómo nuestra ciudad se ha convertido en orgullo de Tamaulipas y de México”, señaló.

Canturosas adelantó que en su mensaje se abordarán temas clave como la disciplina financiera, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de la educación, la salud, el desarrollo económico, los servicios públicos y la modernización del transporte.

Asimismo, subrayó que Nuevo Laredo se ha consolidado como referente a nivel nacional e internacional, gracias a su liderazgo en materia de desarrollo urbano, gestión del agua y políticas públicas con perspectiva de inclusión.

“Este informe será una oportunidad para compartir con la ciudadanía los avances alcanzados y la visión que seguirá guiando a nuestra segunda administración: un gobierno cercano, transparente y comprometido con el progreso de todas las familias”, concluyó.

El informe se llevará a cabo este viernes 12 de septiembre a las 12:00 del mediodía y la ciudadanía podrá seguirlo en vivo a través de las redes sociales del Gobierno Municipal y de la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas.