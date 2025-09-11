El Dólar
André Onana, arquero del Man United, se une al Trabzonspor en calidad de préstamo

Onana fue excluido de los primeros tres partidos de la Liga Premier inglesa con el United y fue relegado aún más de la titularidad con la llegada de Senne Lammens

ARCHIVO - El arquero camerunés André Onana, del Manchester United, celebra un tanto de su compañero Mason Mount en la vuelta de las semifinales de la Liga Europa ante el Athletic Bilbao, el martes 8 de mayo de 2025 (AP Foto/Dave Thompson, archivo)
AP

MANCHESTER, Inglaterra.- El portero del Manchester United Andre Onana se unió al club turco Trabzonspor por medio de un préstamo de una temporada, pactado el jueves.

Onana fue excluido de los primeros tres partidos de la Liga Premier inglesa con el United y fue relegado aún más de la titularidad con la llegada de Senne Lammens el día de cierre del mercado de fichajes.

El guardameta de 29 años, tuvo una época complicada tras su traslado desde el Inter de Milán en 2023, al cometer una serie de errores graves en sus dos temporadas completas.

El entrenador del United, Ruben Amorim, decidió que se necesitaba un cambio. Eligió a Altay Bayindir por delante del internacional camerunés al inicio de la temporada, con la expectativa de que Lammens se convierta en la primera opción.

Onana hizo 102 apariciones con el United y ayudó al equipo a ganar la Copa de la FA en 2024.

El mercado de fichajes turco cierra el viernes.

