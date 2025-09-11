Refuerzan DIF Nuevo Laredo y SIPINNA la concientización sobre el abuso sexual y el maltrato infantil

Nuevo Laredo, Tam.- Con el compromiso de proteger los derechos de la niñez, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el programa de Familias, llevaron a cabo una conferencia de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil en la Escuela Primaria Olivia Ramírez.

La actividad se realizó en beneficio de 97 estudiantes y 50 padres de familia, con el propósito de fomentar un entorno seguro y protector para las y los estudiantes.

El director general del Sistema DIF Nuevo Laredo, Viviano Vázquez Macías, manifestó que este tipo de actividades resultan fundamentales para que las niñas y los niños conozcan sus derechos y las formas en que las instituciones los protegen.

“Hablar de estos temas con nuestros niños es indispensable para prevenir la violencia y el abuso. Queremos que sepan que no están solos, que tienen derechos y que existen instituciones que trabajan día a día para salvaguardarlos”, expresó Vázquez Macías.

La directora encargada de la institución, Profra. Rocío Robles Puente, del turno matutino de la zona escolar 23 del sector educativo 01, destacó la importancia de estas acciones para fortalecer la cultura de respeto y cuidado hacia la niñez.

El DIF Nuevo Laredo reafirma así su compromiso de seguir generando espacios de sensibilización y prevención, trabajando de la mano con autoridades educativas y organismos nacionales para garantizar el bienestar de la niñez.