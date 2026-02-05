Autoriza Corte Suprema uso de nuevo mapa electoral en California

El fallo favorece a demócratas y rechaza intento republicano de frenar redistritación previa a elecciones legislativas

El gobernador de California, Gavin Newsom, durante un evento de campaña sobre la Propuesta 50, el 1 de noviembre de 2025, en Los Ángeles. (AP Foto/Ethan Swope, Archivo)

WASHINGTON.- La Corte Suprema permitió el miércoles que California haga uso de un nuevo mapa del Congreso, el cual fue aprobado por los votantes y favorece a los demócratas en las elecciones de este año, rechazando la última solicitud de los republicanos del estado y el gobierno federal.

Ningún juez votó en disenso a la breve orden que negaba la apelación sin ofrecer explicación, lo cual es común en los procedimientos de emergencia de la corte.

Los jueces habían permitido previamente que Texas use un mapa que favorece a los republicanos en los comicios de 2026, a pesar de que un tribunal de menor instancia había fallado anteriormente que la medida probablemente sea discriminatoria por motivos de raza.

El juez conservador Samuel Alito escribió en diciembre que al parecer ambos estados habían adoptado nuevos mapas para obtener una ventaja política, lo cual la Corte Suprema ha determinado previamente que no puede ser base para una demanda federal.

Los republicanos, junto con el gobierno del presidente Donald Trump, aseguran que el mapa de California también se basa indebidamente en la raza. Pero un tribunal de menor instancia discrepó en una votación de 2 a 1. El Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron de momento a mensajes en busca de comentarios.

La orden mantiene vigente el nuevo mapa que podría darle a los demócratas hasta cinco escaños adicionales que actualmente son ocupados por republicanos, parte de una batalla de redistribución de distritos a nivel nacional por el control del Congreso en las elecciones legislativas de noviembre próximo.

A instancias de Trump, los republicanos de Texas rediseñaron el año pasado los distritos del Congreso del estado con la intención de sumar cinco escaños.

El gobernador de California Gavin Newsom, un demócrata que sopesa la posibilidad de postularse a la presidencia en 2028, prometió responder de la misma manera, aunque para hacerlo tuvo que ganarse a los votantes y no sólo a los legisladores.

Newsom aplaudió la decisión de la corte, publicando en redes sociales que Trump había “iniciado esta guerra de redistribución de distritos” y terminará perdiendo en las elecciones de mitad de período.

El fiscal general de California, el demócrata Rob Bonta, dijo que la decisión era “una buena noticia, no sólo para los californianos sino para nuestra democracia”.

El Partido Republicano del estado, que presentó el caso, prometió seguir luchando contra el uso del mapa en futuras elecciones.

“Continuaremos argumentando vigorosamente por la igualdad de protección al amparo de la ley para todos los votantes de California”, dijo Michael Columbo, abogado de los demandantes, en un comunicado.

Jon Fleishman, exdirector ejecutivo del Partido Republicano de California y veterano estratega del partido, dijo en la red social X que la decisión significa que “las elecciones de este año se llevarán a cabo con las nuevas líneas que reducen la ya muy pequeña delegación republicana de California”.

La presentación para las primarias al Congreso de California comienza el lunes.