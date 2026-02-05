Tamaulipas participa en la 1ra. Reunión Nacional de Promoción de Inversiones

Ciudad de México.– Tamaulipas participó en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones, un encuentro de alto nivel encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la participación del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez, que reunió a las y los secretarios de Economía de las 32 entidades federativas, a las presidentas de los Comités Promotores de Inversión de los estados, funcionarios públicos y líderes del sector empresarial del país.

Al encabezar la delegación de empresarios tamaulipecos en el evento, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, destacó el compromiso de la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya con la agenda nacional de atracción de inversiones basada en la confianza, la coordinación institucional y la prosperidad compartida.

“Con el liderazgo del gobernador, Tamaulipas respalda la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha trazado con claridad una ruta de desarrollo en la que el crecimiento económico y la inversión se traduzcan en mejores condiciones de vida para las personas, generación de empleos de calidad y un desarrollo territorial con justicia social”, indicó.

Resaltó que en tres años de administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, hay 158 proyectos de inversión confirmados en Tamaulipas, que representan una inversión conjunta nacional y extranjera de 20 mil 327 millones de dólares. En cuanto a proyectos potenciales, señaló que existen 182 iniciativas que representarían una inversión de 22 mil 955 millones de dólares y la generación de 35 mil empleos.

Cantú Deándar destacó que el evento fue un espacio institucional serio, confiable y cercano al sector empresarial, así como un mecanismo diseñado para escuchar, identificar barreras, construir soluciones conjuntas y orientar las capacidades del estado hacia las necesidades reales del mundo productivo.

“La participación de Tamaulipas en esta reunión nacional reafirma su disposición para hacer equipo con el Gobierno de México y el sector empresarial, contribuyendo a la estrategia nacional de promoción de inversiones que fortalezca el crecimiento económico con sentido social”, puntualizó.