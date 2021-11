Autodeterminación: Tomar el control de nuestras vidas

Si no aprovechas el tiempo, pronto te encontrarás lamentando no haber hecho aquello que te pudo haber mejorado

Queridos amigos lectores de este prestigioso circular EL LÍDER WEB, es un placer nuevamente traerles un tema más de nuestro Programa de Formación de Valores: la AUTODETERMINACIÓN, que significa tomar el control de nuestras vidas. En ANSPAC (Asociación Nacional Pro Superación Personal, A. C.), organización sin fines de lucro y completamente gratuita, nos dedicamos a motivar a las personas a usar todo su potencial humano para construir un mundo nuevo y mejor.

AUTODETERMINACIÓN, como un valor humano nos ayuda a forjar nuestro presente y nuestro futuro. Nos ayuda a asumir la responsabilidad de tomar las riendas de nuestras vidas y cómo una virtud, se forma por la repetición de actos, de pensamientos, de actitudes.

Nos puede ayudar el pensar en algo que queremos lograr en este mes, a corto plazo, y empezar a trabajar en ello. Puede ser el empezar a ser puntuales, el terminar aquello que hemos empezado, ser más ordenados en casa o en el trabajo. Lo importante es determinar aquello que me puede mejorar y que lo veo como un plus para mí.

Organizar el día haciendo una lista de mis tareas desde las más importantes y palomear las que vaya cumpliendo. Puede ser todo un reto cuando nunca lo has hecho y estás acostumbrado a dejar pasar el tiempo, pero recuerda que la VIDA ES MUY CORTA y que el TIEMPO es tu mayor valor. Si no aprovechas el tiempo, pronto te encontrarás lamentando no haber hecho aquello que te pudo haber mejorado.

Igualmente los PROBLEMAS. Ignorarlos no los soluciona. DIVIDE Y VENCERÁS. De uno en uno podrás encontrar la solución. ¡DETERMÍNATE!

Igualmente con los malos hábitos. Busca dentro de ti la FUERZA DE VOLUNTAD y empieza a eliminarlos. Los malos hábitos nos RESTAN capacidad, energía, valor, salud , etc. Una buena postura, un buen lenguaje, mejores modales, actitudes positivas, una mirada optimista de la vida, enriquece nuestra vida , enriquece nuestra familia.

Son tantas cosas que podemos hacer, decir, pensar que nos construyen como seres humanos y que la AUTODETERMINACIÓN es imprescindible para lograrlo. ¡Empecemos hoy con mucho entusiasmo! ¡En ANSPAC valoramos tu persona! Te invitamos a CONOCERNOS. Te invitamos a COMENTAR nuestra columna dominical. Tu OPINIÓN es importante pues tu bienestar es nuestro OBJETIVO.

¡Háblanos! Teléfonos: 867-715-0868 y 867-334-1343.

BIENVENIDOS…