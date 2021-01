Australia: Paula Badosa da positivo por COVID-19

MELBOURNE .- La tenista española Paula Badosa, que se vio forzada a quedar en cuarentena en su hotel tras ser expuesta potencialmente al coronavirus en un vuelo fletado del Abierto de Australia, confirmó que dio positivo.

Badosa, de 23 años y que accedió a la cuarta ronda en el último Abierto de Francia, escribió en Twitter que recibió el resultado de su prueba en el séptimo día de la cuarentena.

“Tengo malas noticias”, dijo Badosa en un mensaje en Twitter escrito en español e inglés. “Como sabéis, desde que llegué a Melbourne he estado confinada en la habitación. Hoy, en el día 7 de cuarentena, he dado positivo por Covid. Estoy con síntomas y espero recuperarme lo antes posible. He sido trasladada a otro hotel donde permaneceré aislada y bajo seguimiento. Son momentos duros. Muchas gracias por el apoyo. Volveré más fuerte”

Badosa estaba entre los 72 tenistas que han sido colocados en cuarentena estricta por dos semanas tras estar en un vuelo con una persona que dio positiva del virus al llegar a Melbourne.

La Federación Australiana de tenis se ha negado a identificar a los tenistas, pero varios de ellos han colocado mensajes en medios sociales sobre estar en cuarentena.

Diecisiete vuelos fletados llegaron a Australia en tres días durante la última semana. Jugadores y sus comitivas entonces tuvieron que guardar una cuarentena obligatoria de 14 días antes del torneo.

La acción en el cuadro principal del primer Grand Slam de la temporada arranca el 8 de febrero en el Melbourne Park. Eso representa un retraso de tres semanas con respecto a la fecha habitual para el inicio del certamen a causa de la pandemia de coronavirus.

Badosa llegó en un vuelo que transportaba a tenistas y otros desde Abu Dabi.

Es la número 67 del ránking femenino en sencillos y en enero del año pasado fue eliminada en la segunda ronda del Abierto de Australia. Su mejor actuación en un torneo de Grand Slam fue en Roland Garros en octubre.