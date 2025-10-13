Austin FC frena racha de seis victorias de LAFC al imponerse 1-0 con gol de Owen Wolff

AUSTIN, Texas, EE.UU. (AP) — Owen Wolff anotó un gol a los 83 minutos, Brad Stuver realizó dos atajadas, y Austin FC venció 1-0 a Los Angeles FC el domingo por la noche, rompiendo la racha de seis victorias consecutivas del equipo californiano.

El LAFC tiene 59 puntos, uno detrás de San Diego, que está en segundo lugar, y uno por delante de Minnesota en la Conferencia Oeste en la MLS. Vancouver tiene 63 unidades.

Austin acumula 47 puntos y será el sexto sembrado en la Conferencia Oeste para los playoffs de la MLS Cup, que comienzan el 22 de octubre.

El gol de Wolff puso fin a la racha de imbatibilidad de LAFC en 429 minutos, desde el 21 de septiembre contra Salt Lake.

Zan Kolmanic ejecutó un tiro de esquina al área que se desvió de la cabeza de Eddie Segura de LAFC antes de que Wolff rematara de cabeza al segundo palo.

Denis Bouanga y Son Heung-Min no jugaron (deber internacional) para LAFC. Bouanga es el segundo en la MLS con 24 goles esta temporada y Son tiene ocho tantos y tres asistencias en ocho titularidades desde que firmó con LAFC el seis de agosto.

El partido había sido originalmente programado para el 5 de julio, pero fue reprogramado debido a condiciones climáticas severas e inundaciones en el área.