Aún no sube el salario mínimo y los camiones urbanos ya cuestan más

Nuevo Laredo, Tam.- Todavía no entra en vigor el nuevo aumento al salario mínimo y el costo de los camiones urbanos ya es más caro.

Y es que a partir de ayer sábado el costo del boleto se incrementó, al pasar de 11 a 12 pesos al público en general, y de 8 a 9 pesos para personas con discapacidad, estudiantes y adultos mayores.

Con esta nueva alza de un peso, si un trabajador utiliza dos camiones al día, su desembolso adicional será de dos pesos. Pero, si usa dos camiones para ir al trabajo o a la escuela, y dos camiones para regresar a su hogar, el gasto se eleva a 4 pesos más.

Ello significa una pérdida del 20% de su nuevo incremento al salario mínimo en 2026, en donde pasó de ser de 419.88 a 440.87 pesos en la frontera norte, como es el caso de Nuevo Laredo.

Y si a esto se le añade los nuevos incrementos que vienen el próximo año a la tortilla, que sería de 1 o 2 pesos más, se empieza a esfumar el nuevo ingreso de los hogares fronterizos.

También se prevén más aumentos generales en otros productos y servicios, como ocurre cada año, con lo que prácticamente tiende a desaparecer el incremento al salario mínimo, lo que en la práctica se traduce a mantener el poder adquisitivo en el mejor de los casos o a perderlo en el peor de los escenarios.