Aumentan contagios, esta vez es por VIH

NUEVO LAREDO, TAM.- En lo que va de este año, un total de 21 paciente afectados por VIH Sida entre ellos dos mujeres de 17 años embarazadas, han ingresado al Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención de Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), ubicado en Río Niger 1738 Voluntad y Trabajo III.

Lo anterior lo dio a conocer el doctor, Juan Francisco Ortiz director médico de este centro, quien añadió que la joven después de su ingreso dio a luz a un bebé, a quien constantemente le realizan el monitoreo con la finalidad de confirmar o descartar si a adquirido la enfermedad a través de se mamá.

“Esto es lo que tenemos hasta el momento de nuevos casos ingresados desde el mes de enero, y desafortunadamente hemos tenido el fallecimiento de tres personas en lo que va del 2020, lo que nos sigue preocupando es que se siguen contagiando las personas con esta enfermedad”, indicó.

Precisó que en 2019 fallecieron 22 pacientes que fueron contagiados de VIH Sida, en este año han ingresado 3 mujeres con embarazo dos de 17 años las cuales se encuentran en tratamiento, por lo que los riesgos de que el bebé puedan adquirir el padecimiento, pueden ser muy bajos.

Destacó que el año pasado se tuvo un año muy intenso, donde hubo un gran número de personas ingresadas, ya que para estas mismas fecha se tenían 29 casos nuevos, comportamientos que son variados ya que este año inició con pocos ingresos.

Reveló que al dar un cambio hay días en que ingresan muchos pacientes, luego los ingresos bajan, por lo que se puede decir que es un comportamiento dentro de lo normal, lo que preocupa es que por más información que se da a la población para que se cuide, se siguen presentando los contagios.

Ortiz Brizuela mencionó que en el caso de las dos jóvenes de 17 años, refleja una realidad de que la población no se está protegiendo al momento de tener actividad sexual.

“Y no nada más es el VIH, si no también otro tipo de padecimientos como la sífilis, el clamidia, la gonorrea, la hepatitis entre otros más, ojalá la gente haga conciencia de cuidarse, que sean responsables a la hora de tener relaciones sexuales”, concluyó.