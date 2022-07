Atlas tiene un apretado calendario en los próximos meses

GUADALAJARA, Jal.- El hecho de no haber tenido una pretemporada en forma, pocas vacaciones y un arranque de torneo poco alentador, tiene preocupado al director técnico del cuadro bicampeón, Diego Martín Cocca, y es que el Atlas tiene frente a sí, una seguidilla de partidos de los cuales no tendrá tregua.

A los Zorros les resta una semana completa para trabajar en lo físico y en el descanso, a partir de la siguiente semana, cuando se mida a Tigres en la Jornada 4, ya no tendrán descanso hasta que sean eliminados del Apertura 2022.

Y es que entre Liga MX, convocados al Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, así como partidos y torneos internacionales, la agenda se le llenó al campeón.

«Sabíamos el calendario que íbamos a tener en el semestre, sabemos que nos queda una semana para trabajar bien y adaptar a todos los jugadores y estar al mismo nivel todos, recuperar a los lesionados como Julio y Barbosa, esperemos que la siguiente semana se puedan meter para ir contando con ellos y el desafío será trabajar jugando, no hay otra. Ver si probamos distintos sistemas, distintos movimientos, porque no hay una semana larga más para poder experimentar, es un desafío que me gusta, sabemos el contexto, pero estoy en un plantel con voluntad y compromiso», afirmó Cocca.

Calendario Atlas

* Sábado 16 de julio vs Cruz Azul – Estadio Jalisco

* Sábado 23 de julio vs Tigres – Estadio Universitario

* Martes 26 de julio vs Tijuana – Estadio Jalisco

* Domingo 31 de julio vs Santos – Estadio TSM

* Jueves 4 de agosto vs Querétaro – Estadio Jalisco

* Miércoles 10 de agosto All Star Game – Minnesota

* Sábado 13 de agosto vs Chivas – Estadio Akron

* Martes 16 de agosto vs Juárez – Estadio Jalisco

* Sábado 20 de agosto vs Puebla – Estadio Jalisco

* Jueves 25 de agosto vs Pachuca – Estadio Hidalgo

* Domingo 28 de agosto vs León – Estadio Nou Camp

* Sábado 3 de septiembre vs Pumas – Estadio Jalisco

* Miércoles 7 de septiembre vs Mazatlán – Estadio Kraken

* Domingo 11 de septiembre vs San Luis – Estadio Jalisco

* Miércoles 14 de septiembre vs NYC – Campeones Cup

* Sábado 17 de septiembre vs Monterrey – Estadio BBVA

Fecha FIFA

* Jueves 22 de septiembre vs Real Salt Lake – Leagues Cup Showcase

* Sábado 1 de octubre vs Necaxa – Estadio Jalisco