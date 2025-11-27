El Dólar
Atienden agentes de Tránsito vehículos varados tras intensas lluvias en la ciudad

La corporación brindó apoyo gratuito con grúa y orientó a conductores para prevenir incidentes en zonas anegadas

Su intervención oportuna permitió agilizar el flujo vehicular y prevenir choques o incidentes mayores. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- Las intensas lluvias registradas la mañana de este miércoles provocaron que varios automovilistas quedaran varados en distintos puntos de la ciudad; sin embargo, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron de inmediato para brindar apoyo y evitar mayores afectaciones a la circulación.

Los agentes viales recorrieron calles y avenidas donde se presentaron encharcamientos, ayudando a mover vehículos inmovilizados y orientando a conductores que intentaban avanzar en zonas anegadas. Su intervención oportuna permitió agilizar el flujo vehicular y prevenir choques o incidentes mayores.

La corporación recordó que la grúa municipal se mantiene disponible de manera gratuita para reubicar unidades que queden atascadas a causa del clima. El servicio puede solicitarse mediante el número 867 711 3900, a través de CIGA 072 o en la plataforma digital 072.mx.

Autoridades insistieron en que, ante condiciones adversas de lluvia, lo más importante es resguardar la seguridad propia y la de terceros. Por ello, exhortaron a la población a evitar transitar por vialidades inundadas y reportar cualquier situación de riesgo para recibir asistencia inmediata.

Asimismo, destacaron la labor del personal de Tránsito, que desde primeras horas se organizó para atender a la ciudadanía, demostrando compromiso y vocación de servicio al apoyar a quienes se encontraban en situaciones complicadas.

Los agentes reiteraron el llamado a la colaboración social, subrayando que mantener calles limpias y libres de basura u obstáculos ayuda a prevenir inundaciones y facilita el trabajo de las autoridades durante eventos climatológicos.

Finalmente, recordaron que cualquier emergencia o reporte relacionado con el tránsito puede realizarse a través del 911, así como en los canales oficiales del municipio, para garantizar una respuesta rápida y coordinada.

