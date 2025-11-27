Genera falla en frenos choque en cadena con daños en Niños Héroes y Perú

El percance involucró tres vehículos y un muro, sin lesionados, según el peritaje de Tránsito Municipal

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar la atención de los involucrados. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un choque en cadena provocado presuntamente por una falla en el sistema de frenos dejó daños materiales considerables la tarde de este miércoles en el cruce de la avenida Niños Héroes y la calle Perú.

El percance ocurrió cuando un Pontiac G6 modelo 2006, conducido por Jair, de 33 años, circulaba por la avenida Niños Héroes. De acuerdo con su declaración ante elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, “al cruzar la Perú no me funcionaron los frenos y me impacté con el vehículo”.

Tras la falla mecánica, el Pontiac chocó directamente contra un Chevrolet Malibu modelo 2011, manejado por Francisco, de 25 años, quien avanzaba por el carril izquierdo de la calle Perú. El fuerte impacto proyectó al Malibu hacia un costado.

A consecuencia del golpe, el Chevrolet Malibu terminó estrellándose contra una camioneta Chevrolet Trailblazer modelo 2002, conducida por Micaela, de 50 años, que circulaba por el carril derecho de la misma calle.

Mientras tanto, el Pontiac continuó su trayectoria fuera de control y se impactó de frente contra la pared de una propiedad ubicada en el número 1956-B de la avenida Niños Héroes, estructura que ya mostraba daños previos por un choque anterior.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para realizar el peritaje correspondiente y coordinar la atención de los involucrados. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a realizar revisiones periódicas a los vehículos, especialmente en lo referente a frenos y dirección, para evitar incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de conductores y peatones.