Provoca exceso de velocidad volcadura en puente de Calzada de los Héroes

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que, tras una revisión en el lugar, ninguno presentaba lesiones que requirieran traslado. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una aparatosa volcadura registrada en el puente de la Calzada de los Héroes volvió a encender las alertas sobre la conducción a alta velocidad en esta transitada zona del poniente de la ciudad.

El accidente ocurrió a la altura de la calle Viena, frente a las colonias Unidad Nacional y 20 de Noviembre, cuando una camioneta Saturn, en la que viajaban tres jóvenes, perdió el control y terminó volcada sobre el puente.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Dirección de Tránsito, el conductor avanzaba a una velocidad considerable cuando, al llegar a la parte alta del puente, golpeó los muros de contención y provocó que la unidad diera una voltereta.

A pesar de la gravedad del percance, los tres ocupantes resultaron ilesos. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos confirmaron que, tras una revisión en el lugar, ninguno presentaba lesiones que requirieran traslado.

El conductor fue identificado como Juan Carlos, de 21 años, quien viajaba acompañado de dos amigos. Todos pudieron salir por su propio pie antes de ser valorados por los servicios de emergencia.

Las autoridades destacaron que este tipo de incidentes se ha vuelto recurrente en puentes vehiculares, particularmente por el exceso de velocidad, por lo que reiteraron el llamado a mantener una conducción responsable y respetar los límites para evitar tragedias.

Tras las maniobras de auxilio, la zona fue despejada y el vehículo asegurado para realizar las investigaciones correspondientes.