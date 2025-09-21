Ataques israelíes en Gaza dejan más de 40 muertos y condena internacional

Bombardeos mataron a mujeres y niños mientras Reino Unido, Australia y Canadá reconocen a Palestina; Israel rechaza un Estado palestino y continúan las protestas por un alto el fuego

Soldados israelíes circulan en vehículos blindados en el norte de la Franja de Gaza, visto desde el sur de Israel, el domingo 21 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

Soldados israelíes circulan en vehículos blindados en el norte de la Franja de Gaza, visto desde el sur de Israel, el domingo 21 de septiembre de 2025. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)

EL CAIRO.- Ataques israelíes en Ciudad de Gaza y en un campamento de refugiados mataron a más de 40 personas, incluyendo 19 mujeres y niños, indicaron autoridades de salud el domingo, día en que varios países europeos y aliados líderes de Estados Unidos actuaron para reconocer un Estado palestino.

Funcionarios de salud del Hospital Shifa, a donde se llevaron la mayoría de los cuerpos, dijeron que entre los muertos había 14 personas que murieron en un ataque nocturno el sábado que impactó un bloque residencial en el sur de la ciudad. El personal de salud dijo que un enfermero que trabajaba en el hospital estaba entre los muertos, junto con su esposa y tres hijos.

Otro ataque que tuvo como objetivo a un grupo de personas frente a una clínica en el campo de refugiados de Bureij en el centro de Gaza mató al menos a ocho palestinos, según el Hospital Al-Awda. Los muertos incluyen a cuatro niños y dos mujeres, afirmó el hospital. Otras 22 personas resultaron heridas, agregó.

Israel no hizo comentarios sobre los ataques.

Protestas contra la guerra en Israel

La nueva operación israelí, que comenzó esta semana, intensifica aún más un conflicto que ha sacudido a Oriente Medio y probablemente aleja la posibilidad de cualquier cese al fuego. El ejército israelí, que ha instado a los palestinos a irse, no ha dado un calendario para la ofensiva, pero hay indicios de que podría durar meses. Israel dice que el objetivo de la operación es presionar a Hamás para liberar a los rehenes y rendirse.

Antes de la Asamblea General de la ONU, activistas por la paz en Israel han elogiado el reconocimiento planificado de un Estado palestino. El domingo, un grupo de más de 60 organizaciones judías y árabes de paz y reconciliación, que representan a unos 1.000 activistas, incluidas algunas organizaciones veteranas que promueven la paz y la coexistencia, conocido como la Coalición Es Hora, pidió el fin de la guerra, la liberación de los rehenes y el reconocimiento de un Estado palestino.

“Nos negamos a vivir para siempre por la espada. La decisión de la ONU ofrece una oportunidad histórica para pasar de una trampa mortal a la vida, de una guerra mesiánica interminable a un futuro de seguridad y libertad para ambos pueblos”, dijo la coalición en un comunicado en video.

Decenas de miles de personas protestaron el sábado por la noche, en Israel para pedir el fin de la guerra y un acuerdo de rehenes.

Sin embargo, un cese al fuego sigue siendo esquivo. El bombardeo israelí durante los últimos 23 meses ha matado a más de 65.000 personas en Gaza, destruido vastas áreas de la franja, desplazado a alrededor del 90% de la población y causado una crisis humanitaria catastrófica. Los expertos han dicho que Ciudad de Gaza está experimentando hambruna.

Netanyahu sostiene que un Estado palestino “no sucederá”

El domingo, Australia, Canadá y el Reino Unido anunciaron el reconocimiento formal de la condición de Estado palestino. El primer ministro británico Keir Starmer dijo que la medida tiene la intención de “revivir la esperanza de paz para los palestinos e israelíes”. El presidente palestino Mahmoud Abbas celebró el anuncio.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sostiene que el establecimiento de un Estado palestino “no sucederá”. En una declaración después que se anunciara la iniciativa coordinada de las naciones de la Mancomunidad de Naciones, acusó a los mandatarios extranjeros de dar un “premio” a Hamás.

“No sucederá”, dijo. “No se establecerá un Estado palestino al oeste del río Jordán”.

Netanyahu añadió que anunciará la respuesta de Israel después de un viaje la próxima semana a Estados Unidos, donde se reunirá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Otros países occidentales destacados se están preparando para reconocer la condición de Estado palestino en la reunión de mandatarios mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas el lunes, incluyendo Francia.

El presidente francés Emmanuel Macron criticó la conducta de Israel en su guerra contra Hamás, calificándola de “fracaso” porque el grupo continúa reclutando más combatientes. En una entrevista para la cadena CBS el domingo, Macron dijo que, si bien Israel ha logrado matar a líderes de Hamás, no ha podido desmantelarlo durante el conflicto de casi dos años en Gaza. Macron dijo a CBS que el enfoque de Israel socava la credibilidad del país al matar a civiles, y que la guerra crea “un marco de seguridad insostenible en toda la región”.

Terrible crisis humanitaria

En un comunicado el domingo, el ejército dijo que mató a Majed Abu Selmiya, quien, según ellos, era un francotirador del ala militar de Hamás y estaba preparando más ataques en el área de Ciudad de Gaza, sin proporcionar evidencia.

El presunto miliciano es hermano del director del hospital Shifa, el médico Mohamed Abu Selmiya, quien calificó las acusaciones de mentira y dijo que Israel estaba tratando de justificar el asesinato de civiles. El médico Selmiya dijo a The Associated Press que su hermano, de 57 años, sufría de hipertensión, diabetes y tenía problemas de visión.

Al tiempo que continúan los ataques, Israel ha ordenado a cientos de miles de palestinos que se refugian en Ciudad de Gaza que se trasladen al sur a lo que llama una zona humanitaria y abrió otro corredor al sur de la ciudad durante dos días esta semana para permitir que más personas se marcharan.

Los palestinos salían de Ciudad de Gaza en coche y a pie, aunque muchos no están dispuestos a ser desarraigados nuevamente, están demasiado débiles para irse o no pueden costear el traslado.

A lo largo de la ruta costera de Wadi Gaza, aquellos demasiado exhaustos para continuar se detuvieron para recuperar el aliento y dar a sus hijos un descanso muy necesario del difícil viaje.

Los grupos de ayuda han advertido que obligar a miles de personas a evacuar agravará la grave crisis humanitaria. Han reclamado un cese al fuego para que la ayuda pueda llegar a quienes la necesitan.

Papa denuncia “exilio forzado” de palestinos

El papa León XIV criticó el domingo lo que llamó el “exilio forzado” de los palestinos de sus hogares en Gaza, diciendo que no hay futuro para la “martirizada” Franja de Gaza basado en la violencia y la venganza.

Durante su bendición dominical, León hizo otro llamado por la paz y expresó su aprecio por el trabajo de las organizaciones católicas activas en la ayuda a los palestinos, que tenían representantes presentes en la plaza de San Pedro.

Las familias de los rehenes aún retenidos por Hamás también acusan a Netanyahu de condenar a sus seres queridos a la muerte al continuar luchando en lugar de negociar un fin a la guerra.

Israel en conversaciones con Siria

Netanyahu dijo en una reunión de gabinete que las victorias de Israel en el Líbano contra Hezbollah “han abierto una ventana para la posibilidad de paz con nuestros vecinos del norte”.

“Estamos manteniendo conversaciones con los sirios —hay algún progreso , pero todavía es una visión para el futuro”, indicó.

Israel ha ocupado partes del suroeste de Siria desde el derrocamiento del entonces presidente sirio Bashar Assad en diciembre. Las relaciones con el nuevo gobierno sirio han sido tensas, con Israel llevando a cabo ataques aéreos durante el verano en lo que dice fueron pasos para proteger a la comunidad drusa de Siria.

El presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, dijo en una entrevista en la televisión estatal siria el 12 de septiembre que las negociaciones con Israel para un acuerdo de seguridad aún están en curso. Espera que las tropas israelíes regresen a donde estaban antes de la caída del gobierno de Assad bajo un acuerdo de separación en 1974.

“Israel consideró la caída del régimen como la retirada de Siria del acuerdo de 1974, aunque Siria mostró su compromiso desde el principio”, dijo al-Sharaa.