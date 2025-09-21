Olmo y Torres lideran triunfo 3-0 del Barcelona ante el Getafe en La Liga

Dani Olmo del Barcelona celebra con sus compañeros el tercer gol en el encuentro ante el Getafe en La Liga el domingo 21 de septiembre del 2025. (AP Foto/Joan Monfort)

MADRID (AP) — Dani Olmo anotó y luego asistió a Ferran Torres para uno de sus goles con un elegante toque de tacón y el Barcelona goleó el domingo 3-0 al Getafe en La Liga.

Fue el segundo partido consecutivo para el Barcelona en su centro de entrenamiento, ya que el recién renovado Estadio Camp Nou carece de los permisos requeridos.

El ingenioso toque de Olmo dentro del área permitió a Torres anotar a los 15 minutos, y la asistencia de Raphinha a Torres al 34 permitió al club catalán aumentar su ventaja en la primera mitad.

Olmo luego cerró el marcador con un disparo cerca del punto de penal al 62 tras una asistencia del suplente Marcus Rashford.

“Como equipo, tenemos que centrarnos en nosotros. Creo que hemos controlado nuestro partido. No siempre es fácil hacer tres goles y nosotros lo hemos conseguido”, dijo Hansi Flick, entrenador del Barcelona.

La victoria acercó al campeón defensor Barcelona a dos puntos del líder Real Madrid, que derrotó el sábado 2-0 al Espanyol.

“Sabíamos que iba a ser un partido difícil, no proponen nada, hacen muchas faltas… Lo importante los tres puntos”, comentó Ferrán Torres.

El partido se jugó en el Estadi Johan Cruyff, que normalmente alberga al equipo femenino del Barcelona y a los equipos de reserva y juveniles masculinos. El club ya había jugado allí en su debut en casa, una goleada 6-0 sobre el Valencia el 14 de septiembre.

Getafe, que había ganado tres de sus primeros cuatro partidos, cayó al octavo lugar.

Las dificultades de Atlético de Madrid al inicio de la temporada continuaron con un empate el domingo 1-1 en Mallorca en La Liga, lo que le dio al club su peor inicio de liga bajo el mando del entrenador Diego Simeone después de cinco partidos.

El argentino Julián Álvarez falló un penal en la primera mitad y el Atlético concedió un empate tardío al no lograr ganar por cuarta vez en cinco partidos de liga.

La única victoria del Atlético hasta ahora fue el 2-0 contra el Villarreal el fin de semana pasado. Tiene seis puntos, su total de puntos más bajo después de cinco partidos desde la temporada 2009-10 (tres puntos), justo antes de que Simeone asumiera como entrenador.

“Estamos tratando de construir un nuevo equipo”, dijo Simeone. “Llegaron varios jugadores y sabíamos que algo así podría suceder. Sabíamos que tendríamos que pasar por este proceso.”

El Atlético también había empatado 1-1 tanto contra el Elche como en Alavés después de comenzar con una derrota 2-1 ante el Espanyol. Venía de perder el miércoles 3-2 ante Liverpool en su debut en la Liga de Campeones.

El delantero Álvarez tuvo su penalti en el minuto 14 detenido por el portero del Mallorca Leo Román, y el delantero Alexander Sorloth fue expulsado por una falta dura en el minuto 72 tras revisión de video.

Sorloth había reemplazado a Álvarez unos 10 minutos antes de ser expulsado. Álvarez no ocultó su frustración al ser sustituido, pero Simeone luego minimizó la reacción del jugador.

El Atlético, que ha concedido ocho goles en seis partidos en todas las competiciones hasta ahora, se adelantó con un gol desde dentro del área de Conor Gallagher al 79, pero Vedat Muriqi igualó para los locales con un cabezazo a los 85 minutos.

El Mallorca sigue sin ganar con solo dos puntos.

Más temprano, el Celta de Vigo empató 1-1 en Rayo Vallecano, mientras que el Elche venció 1-0 al Oviedo en casa con un gol en el noveno minuto de André Silva en un partido entre clubes ascendidos.