Ataques aéreos israelíes impactan la capital de Yemen, de acuerdo con hutíes

EL CAIRO (AP) — Israel lanzó un ataque aéreo el jueves contra la capital yemení, Saná, causando daños en la sede del gobierno del grupo rebelde hutí en Yemen, informaron hutíes y el ejército israelí.

Los ataques impactaron las áreas densamente pobladas del sur y oeste de Saná. De momento no ha habido reportes de víctimas.

“Se sintió como un sismo”, dijo Hussein Salem, un residente de Saná y quien vio columnas de humo sobre su vecindario en la zona oeste de Saná.

Los ataques se registraron cuando el canal de noticias por satélite de los hutíes respaldados por Irán transmitía un discurso pregrabado del líder principal de los rebeldes, Abdul-Malik al-Houthi.

El ejército israelí afirmó que impactó un “objetivo militar” hutí en Saná, sin ofrecer más detalles.

Los ataques del jueves se produjeron luego que el ejército israelí informara temprano en el día que interceptó un dron lanzado hacia Israel por los rebeldes el jueves, el tercer ataque desde Yemen a Israel en la última semana.

Los ataques del jueves fueron en respuesta a los bombardeos israelíes en Saná el domingo que mataron al menos a 10 personas. La ofensiva israelíes impactó una instalación petrolera propiedad de la principal compañía petrolera de Yemen, que está controlada por los hutíes, una planta de energía y un sitio militar en un área donde se encuentra el palacio presidencial, según los hutíes y el ejército israelí.

Las tensiones en la región eran altas el jueves, ya que Francia, Alemania y el Reino Unido iniciaron un proceso para reimponer sanciones de la ONU a Irán por su programa nuclear.

El mecanismo, conocido como “réplica”, podría congelar activos iraníes en el extranjero, detener acuerdos de armas y renovar sanciones sobre su programa de misiles balísticos. Está diseñado para ser a prueba de veto en la ONU y es probable que entre en vigor.

Irán condenó la medida de las naciones europeas como “injustificada, ilegal y carente de cualquier base legal”.

Los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado barcos en el Mar Rojo durante la guerra de Israel contra Hamás en Gaza. Los rebeldes argumentan que sus ataques son en solidaridad con los palestinos.

En respuesta a los ataques hutíes, Israel y una coalición liderada por Estados Unidos bombardearon las áreas controladas por los rebeldes en Yemen, incluidas Saná y la estratégica ciudad costera de Hodeida, con fuertes ataques durante meses. Los ataques israelíes dejaron fuera de servicio el aeropuerto de Saná en mayo.

El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump anunció un acuerdo con los hutíes para poner fin a los ataques aéreos a cambio de poner fin a las agresiones contra la navegación en mayo. Sin embargo, los rebeldes dijeron que el acuerdo no incluía detener los ataques a objetivos que consideraban alineados con Israel.