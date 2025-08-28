PSG enfrenta un grupo difícil de oponentes en la Champions y Real Madrid vista al Liverpool y Almaty

MÓNACO (AP) — Paris Saint-Germain tendrá un inicio complicado en la defensa de su título de la Liga de Campeones con partidos contra Bayern Munich y Barcelona, y el sorteo del jueves también le deparó oponentes de Inglaterra y España del bombo de los equipos de menor clasificación.

Los oponentes más fáciles del PSG, en teoría, en la fase de liga serán Newcastle y Athletic Bilbao.

Tottenham, el campeón de la Liga Europa, también enfrentará al PSG en una repetición de su partido de la Supercopa de hace dos semanas. El calendario de ocho partidos del PSG se completa con Bayer Leverkusen, Atalanta y Sporting de Lisboa.

El Real Madrid también tuvo un sorteo desafiante, incluyendo un viaje al lejano este para jugar contra Kairat Almaty de Kazajistán —a 6.420 kilómetros de la capital española.

El equipo 15 veces campeón de Europa obtuvo dos oponentes ingleses del bombo de los equipos de mayor clasificación. Madrid recibirá al Manchester City, al que venció en los playoffs de eliminación directa la temporada pasada, y regresará a Liverpool después de perder 2-0 en Anfield en la fase de liga el año pasado.

Madrid también enfrentará a Juventus en una repetición de su victoria en la final de 2017, y a dos oponentes franceses, Marsella y Mónaco — donde el delantero estrella Kylian Mbappé comenzó su carrera.

Los aficionados del Liverpool darán la bienvenida a Trent Alexande-Arnold de regreso a Anfield como jugador del Madrid, y viajarán a los estadios de Inter de Milán, Eintracht Frankfurt, Marsella y Galatasaray.

Bayern Munich tendrá revanchas de dos finales recientes – en casa contra Chelsea, donde el campeón alemán perdió el partido por el título de 2012 en su propio terreno, y fuera contra PSG, al que venció en la final de 2020. Bayern también viajará a Chipre para enfrentar al sorpresivo Pafos.

Manchester City viajará al norte del Círculo Ártico para enfrentar al Bodo/Glimt de Noruega, y recibirá a su exjugador Kevin De Bruyne con el Napoli.

Inter de Milán, que perdió dos de las últimas tres finales, recibirá a los dos mejores equipos la temporada pasada en la Liga Premier, Liverpool y Arsenal. Inter venció a Arsenal en el San Siro la campaña anterior.

Kairat también recibirá a Club Brugge, Olympiakos y Pafos. El equipo también debe viajar cuatro zonas horarias al oeste para jugar ante Arsenal y Sporting de Lisboa.

Bodo/Glimt también recibirá a Juventus, Tottenham y Mónaco.

Qarabag de Azerbaiyán también implicará otro viaje largo hacia Bakú para Chelsea, Eintracht, Ajax y Copenhague.

Esta es la segunda temporada del formato de fase de liga con 36 equipos jugando contra ocho rivales diferentes en un calendario ponderado hasta enero, y clasificados en una tabla de posiciones única.

Los cuatro recién llegados al escenario principal de la Liga de Campeones son: Bodo/Glimt, Kairat Almaty, Pafos de propiedad rusa y el campeón belga Union Saint-Gilloise.

Los partidos en Bodo y Almaty se perfilan como los viajes más largos de la historia para los equipos visitantes, y sus partidos en casa en enero entre los más fríos en la historia de la competición. Bodo juega en un campo de césped artificial calefaccionado.

El sorteo computarizado dio a cada equipo dos oponentes extraídos de cada uno de los cuatro bombos de siembra. Los equipos se siembran en función de su clasificación durante cinco temporadas de resultados en competiciones de la UEFA.

El exjugador Zlatan Ibrahimovic sacó a cada equipo de su bombo de sorteo y el exganador del Balón de Oro Kaka presionó un botón para revelar la lista de oponentes.

Los partidos comienzan el 16 de septiembre y la última jornada de la fase de liga es el 28 de enero. Esa noche los 36 equipos juegan en 18 partidos que comienzan al mismo tiempo.

Los ocho mejores equipos en la clasificación final avanzan a los octavos de final en marzo. Se unirán a ellos los ganadores de ocho eliminatorias de playoffs, con equipos clasificados del noveno al vigésimo cuarto, programadas para febrero. Los 12 equipos inferiores son eliminados.