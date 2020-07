Asume DeGeneres responsabilidad de acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que WarnerMedia iniciara una investigación en contra de The Ellen DeGeneres Show, la comediante envió una carta a su equipo en la que abordó la serie de acusaciones sobre el ambiente laboral, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

“En el primer día de nuestro show, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad: nadie levantaría la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente, algo cambió. Y por eso, lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro show”, escribió Ellen al inicio del documento.

En la misiva, obtenida por el medio estadounidense, DeGeneres asume la responsabilidad, en la medida en que el programa lleva su nombre, e insiste en que se tomarán medidas para corregir los problemas en el futuro.

“No podría tener el éxito que he tenido sin todas sus contribuciones. Mi nombre está en el programa y todo lo que hacemos y me responsabilizo de eso. Junto a Warner Bros., comenzamos inmediatamente una investigación interna y estamos tomando medidas, juntos, para corregir los problemas.

“Prometo hacer mi parte para continuar presionándome a mí misma y a todos los que me rodean para aprender y crecer. Es importante para mí y para Warner Bros. que todos los que tienen algo que decir puedan hablar y se sientan seguros al hacerlo”, dijo la estrella.

A principios del mes, el medio Buzzfeed publicó que varios empleados del programa habían denunciado racismo, intimidación, despido injustificado, además de que se vive una cultura general de trabajo tóxico, perpetuado por los principales productores del programa.

Ellen, quien es abiertamente homosexual, se solidarizó con quienes fueron atacados ya que ella ha vivido el rechazo en carne propia.

“Estoy aprendiendo que las personas que trabajan conmigo y para mí están hablando en mi nombre y tergiversan quién soy y eso tiene que parar. Como alguien que fue juzgado y que casi perdió todo por ser quien soy, realmente entiendo y tengo una profunda compasión por aquellos que son vistos de manera diferente, o tratados injustamente, no iguales o, peor aún, ignorados. Pensar que cualquiera de ustedes sintió eso es horrible para mí”.

La conductora dijo que no ha podido estar al tanto de todo debido a que el equipo ha crecido exponencialmente, y porque estaba confiada de que todos estuvieran haciendo bien su trabajo.

Si bien ni ella ni Warner Bros. comentarán sobre el destino de los empleados señalados, dos fuentes aseguraron a The Hollywood Reporter que el productor ejecutivo Ed Glavin, uno de los tres del programa, y el que está en el centro de muchos de los reclamos más desagradables, será despedido.

“Una vez que esté fuera, será como un nuevo día”, dijo la fuente.

En una declaración a Buzzfeed sobre los reclamos, Glavin, junto con Mary Connelly y Andy Lassner, habían dicho que durante el tiempo que han estado al aire se habían esforzado por mantener un ambiente de trabajo seguro e inclusivo.

“En el transcurso de casi dos décadas, 3 mil episodios, y empleando a más de mil miembros del personal, nos hemos esforzado por crear una apertura, un ambiente de trabajo seguro e inclusivo. Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos y no es lo que nos esforzamos por ser, y no es la misión que Ellen ha establecido para nosotros.”

En otro comunicado, un portavoz de Warner Bros. aseguró que tanto la empresa como Ellen DeGeneres están tomando muy en serio las recientes acusaciones.

“Warner Bros. y Ellen DeGeneres toman muy en serio las recientes acusaciones sobre la cultura laboral del programa. Esperábamos determinar la validez y el alcance de las denuncias informadas públicamente y comprender la amplitud de la cultura cotidiana del programa. Como resultado, WarnerMedia entrevistó a docenas de empleados actuales y anteriores sobre el medio ambiente en The Ellen DeGeneres Show.

“Era importante tanto para Warner Bros. como para Ellen que se pudiera escuchar al mayor número posible de personas vinculadas al programa. El show de Ellen DeGeneres es, y siempre se ha esforzado por ser, un lugar que trae positividad al mundo. Y aunque no todas las acusaciones fueron corroboradas, estamos decepcionados de que los hallazgos principales de la investigación indicaran algunas deficiencias relacionadas con la gestión diaria del programa”, se lee en la misiva.