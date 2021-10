Asiste todo el personal a la primaria Jesús Reyes Heroles

NUEVO LAREDO, TAM.- La primaria Jesús Reyes Heroles fue una de las instituciones que este lunes 25 contaron con todo su personal en el plantel, tal y como lo solicitó la Secretaría de Educación en Tamaulipas este pasado viernes a través de una circular.

Ramiro Fernando Banda García, director de está institución explicó que el día se desarrolló sin contratiempo alguno a excepción de que en ratos la señal del internet falló un poco.

«Nuestros maestros están trabajando en la escuela, atendiendo las indicaciones de la autoridad educativa estatal. Los maestros se presentaron hoy a las 8:00 de la mañana a cumplir con sus labores en las aulas. Adoptamos nuestros trabajos que estábamos haciendo en las aulas de manera virtual para realizarlo en las aulas todavía de manera virtual», detalló.

«Los maestros están conectados, hemos tenido algunos problemitas con el internet, teníamos más de un año que no estábamos trabajando, entonces estábamos adaptando nuestros dispositivos para que funcionen correctamente, pero ya todos están en sus aulas desde su lugar de trabajo de manera virtual», agregó.

Aunque el regreso a clases presenciales también es voluntario para los docentes, ningún profesor faltó en esta institución.

«Mis maestros se presentaron todos, el regreso es voluntario, desde el punto de vista, si el maestro tiene algún problema que le pudiera generar un riesgo de contagio y que pudiera poner en riesgo su vida, el maestro continuaría trabajando en casa. Afortunadamente mi personal, todos están sanos, pueden trabajar con nosotros y están aquí al pie del cañón», mencionó.

En el plantel, algunos niños acompañaban a los maestros, eran hijos de otros profesores que ahí laboran quienes con las medidas sanitarias recibían sus clases al no tener con quien quedarse en casa y recibir la enseñanza virtual.

«Son nuestros hijos, nosotros también no tenemos quién nos los cuide, no tenemos con quién dejarlos igual que los papás por el trabajo. Ellos están con nosotros anotados en las listas escolares, se hubieran tenido que quedar solos en casa y estamos adaptándonos a nuestra situación para que nuestros hijos también puedan recibir clases en nuestra escuela», manifestó.

Banda García mencionó que hasta el momento no hay fecha para un regreso a clases presenciales para los alumnos.

«Estamos en espera de las disposiciones de la autoridad educativa para un regreso a clases presenciales, tan pronto den la orden de que los niños asistan a la escuela. La Reyes Heroles está trabajando y esperamos pronto estar de regreso y que estemos preparados y sobre todo con la mente abierta que estamos ante una pandemia», indicó.

«Esperamos que no haya otra ola de contagios y si no hubiera debemos regresar casa y así vamos a estar, hay que entenderlo, es una situación más allá de la autoridad, no es que no puedan hacer una cosa definitiva, sino se está adaptando a lo que la realidad nos da. Tenemos que ser muy inteligentes para saber que esto será permanente» concluyó.