Así están celebrando los famosos San Valentín

Pese a vivir tiempo difíciles por la pandemia que aqueja al mundo actualmente, varios famosos decidieron mostrar su cara más positiva este Día de San Valentín, con mensajes de cariño y paz para sus seres queridos, sus fans y el planeta en general.

Priyanka Chopra y Nick Jonas

“Mi valentín eterno. Te amo”.

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

“Febrero es nuestro mes especial, nuestro mes de aniversario. Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero, la primera vez que salimos fue dos días después y desde entonces no ha habido un sólo día en que no hayamos estado juntos y hablando. Me haces reír, me encanta tu sentido del humor perversamente divertido, y cómo siempre intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre. Te amo a ti y todo lo que haces por mí y conmigo. Eres mi Valentín gracioso”.

Kelly Ripa y Mark Consuelos

“Amor”.

Jonathan Van Ness y Mark Peacock

“Feliz día del amor @marklondon. Realmente no me gustaba la idea del Día de San Valentín hasta que entendí que es un día para celebrar el amor, no solo el amor romántico. ¡¡Así que hoy, si estás celebrando a tus amigos, tu pareja, o tal vez estás celebrando amar a tu maldito yo… Todos son válidos y vale la pena celebrarlos”.

Sarah Hyland y Wells Adams

“Encuentra a alguien que se tome fotos de boda falsas contigo cuando todo lo demás está cancelado. Feliz Día de San Valentín para mi futuro esposo de 6 meses a estas alturas. Te amo hasta Plutón y de regreso @wellsadams”.

Ashley Graham y Justin Ervin

“Mi Valentín por siempre y para siempre”.

Jeffrey Dean Morgan y Hilarie Burton

“Día de San Valentín 2010”.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth

“Siempre y para siempre”.

Rita Wilson y Tom Hanks

“Feliz San Valentín a mi amor, mi corazón, mi corazón (en griego), el que me hace reír todos los días. Te Amo”.

David y Victoria Beckham

“Feliz Día de San Valentín para la mamá más increíble y la esposa más inspiradora… Te amo mucho @victoriabeckham. Te amamos mucho @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven”.

Lily Allen y David Harbour

“¿Quién dijo que el romance está muerto? También te amo, esposo”.

Zooey Deschanel y Jonathan Scott

“Hay mucho que amar de esta dama aquí. Para enumerarlo, necesitaría MUCHO más papel. ¡Feliz día de San Valentín, @ZooeyDeschanel!”.

Eva Longoria y Pepe Bastón

“¡Feliz Día de San Valentín a este increíble y guapo hombre! Te amo, amor mío”.

Lele Pons y Guaynaa

“Cuando tú y tu novio intentan ser románticos”.

Matthew MConaughey

“Matthew MConaughey analiza la fórmula de las comedias románticas”.

Nicole Kidman y Keith Urban

“Mi Valentín eterno”.

Bella Hadid y Pete Wentz

“Feliz Día de San Valentín a mis queridos románticos sin esperanza”.

Thalía y Tommy Mottola

“Feliz Día de San Valentín al amor y la luz de mi vida @thalia. Ahora y por siempre y para siempre”.

Sofia Vergara y Joe Manganiello

“De mi corazón, para ustedes #DGDevotionBag”.

Reese Witherspoon

“¡Felix Día de San Valentín de mi parte y de la de Minnie!”.

Kaley Cuoco y Karl Cook

“¡Felices 5 años a la persona más rara que conozco! No recuerdo un momento antes de que entraras en mi vida, ¡qué vida tan aburrida debe haber sido! ¡Te amo @mrtankcook!”.

Paulina Goto

Shakira

Dwayne “La Roca” Johnson

“Feliz día de San Valentín al estilo @teremana a todos los amantes de todo el mundo. Creé Teremana (su propia marca de tequila) para unir a las personas, y también la creé con el espíritu del AMOR. Ten cuidado porque Teremana es MUY sexy, romántica y suavemente peligrosa. Confía en mí, lo sé. Saludos al amor y vibraciones positivas. ¡Disfruta tu maná y tu fin de semana!!”.