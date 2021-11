Aseguran que Carmen Salinas tiene función cerebral

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras haberle practicado algunos estudios a Carmen Salinas, los médicos han indicado que la actriz aún tiene actividad cerebral, sin que esto implique una mejoría, dio a conocer su sobrino Gustavo Briones.

«(Está) igual, exactamente igual, no ha habido ni mejoría ni deterioro, todo exactamente igualito. Sigue grave. Han sido dos las tomografías que le han hecho y están exactamente igualitas. En el electro sí le encontraron movimiento en su cerebro, sí tiene vida, actividad cerebral», explicó su sobrino, afuera del hospital donde atienden a Salinas, figura del cine, teatro y televisión.

En entrevista para un programa de televisión, Briones también aprovechó para desmentir versiones sobre daño irreversible y muerte cerebral.

«Hay actividad cerebral ligera, nos dicen que el cerebro no está muerto, porque en algún medio dijeron que tenía muerte cerebral irreversible; pero no, sí hay función en su cerebro», dijo.

Tras sufrir un derrame cerebral el pasado miércoles, la también productora de Aventurera continúa en terapia intensiva, aún depende de un respirador artificial, pero sus signos vitales no se han debilitado, indicaron los familiares.

«Lo que los médicos nos dicen es que no va a una evolución o un empeoramiento, sencillamente nos hablan del estado en que se encuentra, no me atrevería a decir que es esperanzador porque es muy fuerte decirlo, no me atrevería a decir que ya no hay nada que hacer.

«Solamente lo que nos piden decirles es esto, es el estado en el que está mi abuelita. Hay actividad cerebral leve, los estudios marcan que sigue siendo condición de coma natural grave», detalló Carmen Plascencia, nieta de la actriz que apareció en Hombre en Llamas.

Durante este sábado, Salinas recibió la visita de sus hermanos, quienes pudieron ingresar al nosocomio y acompañarla por una hora.

La familia aseguró que no han solicitado dinero para costear el tratamiento hospitalario, pero que han tenido muestras de apoyo a montones, como las enviadas por la política Xitlalic Ceja.

«La ex diputada nos mandó 100 cirios y un agua bendita que trajo del río Jordán para que se la pusieran a mi tía (Carmen Salinas), ya se la puso mi tía Elenita. Le dio la bendición, le puso una cruz en su frente y donde pudo ponerle, le puso agüita.

«No estamos pidiendo dinero, lo único que estamos pidiendo son oraciones, por favor», dijo Briones.