Asegura CBP más de 365,000 dólares en narcóticos en el puente 3

Un agente remitió a un hombre mexicano de 50 años que conducía un camión Kenworth 2020 para una inspección más exhaustiva

LAREDO, Texas — Agentes de la Oficina de Operaciones de Campo del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautaron en el Puente del Comercio Mundial narcóticos por un valor total superior a los 365,000 dólares.

“Esta importante incautación de cocaína y heroína subraya la dedicación y la vigilancia de nuestros oficiales en el Puente del Comercio Mundial”, declaró el director del puerto, Alberto Flores.

“Nuestro equipo mantiene su compromiso de proteger a nuestras comunidades impidiendo que estos peligrosos narcóticos ingresen a Estados Unidos. Este logro refleja el arduo trabajo y la profesionalidad de nuestro personal, así como nuestros esfuerzos constantes para proteger las fronteras del país”, detalló.

La incautación tuvo lugar el miércoles 11 de marzo en el Puente del Comercio Mundial, cuando un agente de la CBP remitió a un hombre mexicano de 50 años que conducía un camión Kenworth 2020 para una inspección más exhaustiva.

Tras un examen con perros detectores y un sistema de inspección no intrusivo, los agentes de la CBP descubrieron un total de 10 paquetes que contenían 23.98 libras de presunta cocaína y un paquete que contenía 2.33 libras de presunta heroína dentro del camión.

El valor total de las drogas en el mercado negro ascendía a 365.079 dólares. El conductor fue arrestado y se incautaron los narcóticos relacionados con este caso. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional están investigando la incautación.